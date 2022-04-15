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Чемоданова на женском форуме: «Мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу Родину»

15 апреля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемоданова на женском форуме: «Мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу Родину»-1

Женский форум – это возможность говорить о проблемах и находить пути их решения. Сегодня Белорусский союз женщин принял резолюцию. По словам Елены Богдан, она близка и понятна всем белорусам, потому что призывает людей объединиться, встать рядом, чтобы сохранить мир и покой страны.

Чемоданова на женском форуме: «Мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу Родину»-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Проведение таких форумов – это действительно реальная возможность высказаться нашим женщинам, высказать свою гражданскую позицию и в первую очередь в защиту нашей любимой Родины. Мы говорим о том, что мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу родину во что бы то ни стало: словом, своим делом, в первую очередь профессиональным.

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# Женщины Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Полина Королева # Елена Богдан # Фотофакт

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