Чемоданова на женском форуме: «Мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу Родину»

Женский форум – это возможность говорить о проблемах и находить пути их решения. Сегодня Белорусский союз женщин принял резолюцию. По словам Елены Богдан, она близка и понятна всем белорусам, потому что призывает людей объединиться, встать рядом, чтобы сохранить мир и покой страны.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Проведение таких форумов – это действительно реальная возможность высказаться нашим женщинам, высказать свою гражданскую позицию и в первую очередь в защиту нашей любимой Родины. Мы говорим о том, что мы, как и любой гражданин страны, любим и защитим нашу родину во что бы то ни стало: словом, своим делом, в первую очередь профессиональным.

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