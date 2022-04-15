Кочанова о событиях августа 2020-го: «История показывает, что это всё было выстроено преднамеренно»

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.