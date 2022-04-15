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Кочанова о событиях августа 2020-го: «История показывает, что это всё было выстроено преднамеренно»

15 апреля 2022 18:10
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Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум собрал 15 апреля в Минске более 2,5 тысяч белорусок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова о событиях августа 2020-го: «История показывает, что это всё было выстроено преднамеренно»-1

Впервые белоруски собрались вместе в 2020 году. Более 13 тысяч небезразличных дочерей, жен и матерей объединились в непростое время, чтобы показать: людей доброй воли, кто хочет мира на родной земле, большинство. Несмотря ни на что и вопреки всему, им это удалось.

Кочанова о событиях августа 2020-го: «История показывает, что это всё было выстроено преднамеренно»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня история показывает, что это все было выстроено преднамеренно, чтобы развалить нашу страну. Но никому это не удалось, и очень важную роль в этом сыграли наши женщины. Женщины, которые имеют гражданскую позицию, ответственность за свою страну, за свой народ, за свое будущее. И таких нас много.

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# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Полина Королева # Фотофакт

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