Не только «доллары на хлеб не намажешь». В Беларуси составили топ фраз Лукашенко в уходящем году

Новости Беларуси. «Наша сила – в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять». Это высказывание возглавило топ-5 фраз белорусского лидера в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Наша сила – в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять». Это высказывание возглавило топ-5 фраз белорусского лидера в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пресс-секретарь Президента поделилась, что у журналистов, политических обозревателей, руководителей СМИ, блогеров и Telegram-сообщества впервые спросили, что из выступлений Александра Лукашенко для них было самым знаковым и запоминающимся.
Среди фраз, в которых очень ярко и отчетливо прослеживаются тенденции этого года: «мир – это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его»; «каждый должен заниматься своим делом». И еще две популярные фразы: «доллары на хлеб не намажешь» и «не дадим Европе замерзнуть». С последней, кстати, и начался большой новый проект по колке дров.
Читайте также:
«Новая традиция, которая должна продолжиться». Почему челлендж колоть дрова объединяет людей? Рассказал Владимир Перцов
«Кто не умеет рубить – прошу!» Посмотрите, какой мастер-класс журналистам показал Александр Лукашенко
Гендиректор СТВ на чемпионате по колке дров: у нас команда, которая рубит не только топором, но и пером в эфире
Подписывайтесь на нас в Telegram!