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Не только «доллары на хлеб не намажешь». В Беларуси составили топ фраз Лукашенко в уходящем году

31 декабря 2022 10:31
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Новости Беларуси. «Наша сила – в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять». Это высказывание возглавило топ-5 фраз белорусского лидера в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только «доллары на хлеб не намажешь». В Беларуси составили топ фраз Лукашенко в уходящем году-1

Пресс-секретарь Президента поделилась, что у журналистов, политических обозревателей, руководителей СМИ, блогеров и Telegram-сообщества впервые спросили, что из выступлений Александра Лукашенко для них было самым знаковым и запоминающимся.

Не только «доллары на хлеб не намажешь». В Беларуси составили топ фраз Лукашенко в уходящем году-4

Среди фраз, в которых очень ярко и отчетливо прослеживаются тенденции этого года: «мир –  это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его»; «каждый должен заниматься своим делом». И еще две популярные фразы: «доллары на хлеб не намажешь» и «не дадим Европе замерзнуть». С последней, кстати, и начался большой новый проект по колке дров.

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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