Не только «доллары на хлеб не намажешь». В Беларуси составили топ фраз Лукашенко в уходящем году

Новости Беларуси. «Наша сила – в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять». Это высказывание возглавило топ-5 фраз белорусского лидера в уходящем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.