В Беларуси изменится размер базовой величина

Новости Беларуси. Базовая величина в Беларуси вырастет с нового года. От нее зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий и других выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Базовая величина в Беларуси вырастет с нового года. От нее зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий и других выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановлением Совета министров с 1 января расчетная сумма составит 37 рублей, это плюс 5 рублей к ныне установленному размеру.
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