Областному дому ребёнка в Гомеле передали новый медицинский спецтранспорт

Новости Беларуси. Гомельскому областному дому ребенка накануне праздника по инициативе Белорусского Красного Креста передали новый медицинский спецтранспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учреждении находятся тяжелобольные дети, которым нужна паллиативная помощь. Часто их необходимо перевозить в другие медцентры на обследование и лечение. Подобный автомобиль с гидроэлектроподъемником был просто жизненно необходим.

Елена Щербицкая, главный врач Гомельского областного дома ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики:

Дети тяжелые, кислородозависимые, часто им нужна постоянная, непрерывная искусственная вентиляция легких и санация бронхиального дерева. То есть масса всяких сложностей, которые возникают при транспортировке таких детей. Невозможно переоценить такой подарок. Очень благодарны, и в лице воспитанников дома ребенка выражаю огромную благодарность.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Это итог работы всех первичных организаций Красного Креста. Это и спонсорская помощь, помощь бизнесменов, и все это не было бы возможно, если бы нас не поддерживали власти. Задачи, которые ставятся перед Белорусским Красным Крестом, мы выполняем в полной мере. Мы созданы в помощь государству.