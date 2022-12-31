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С пометкой «хендмейд». Профсоюзы определили лучшую новогоднюю ёлку

31 декабря 2022 09:07
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Новости Беларуси. Более сотни участников и самодельных праздничных деревьев. Профсоюзы определили лучшую новогоднюю красавицу с пометкой «хендмейд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С пометкой «хендмейд». Профсоюзы определили лучшую новогоднюю ёлку-1

В творческой эстафете участвовал и наш телеканал. Однако конкуренция была достаточно серьезная. Победителя определяло народное жюри. В открытом голосовании участвовали свыше 27 тысяч человек.

С пометкой «хендмейд». Профсоюзы определили лучшую новогоднюю ёлку-4

Ирина Усова, председатель профсоюза ЗАО «Столичное телевидение»:
В преддверии новогодних праздников так хочется создать атмосферу новогоднего чуда и волшебства. Поэтому коллектив «Столичного телевидения» включился в предложенный конкурс с энтузиазмом и радостью. Участие принимали не только дети членов нашего профсоюза, но и сами сотрудники: бухгалтера, экономисты, юристы, журналисты. Нужно отметить, что такое теплое мероприятие немного родом из детства и позволяет сплотить коллектив, укрепить корпоративный дух, поддержать преемственность традиций празднования новогодних праздников в семьях наших коллег.

С пометкой «хендмейд». Профсоюзы определили лучшую новогоднюю ёлку-7

Народное жюри определило, что самая красивая рукотворная ель родом из Круглянска. Ее на всеобщее обозрение привезли в столицу и разместили в фойе Дворца профсоюзов. Такой конкурс проводили впервые. Традицию планируют продолжить.

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Ирина Усова # Фотофакт

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