Путин посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском

Новости Беларуси. Президент России вновь посоветовал исполняющей обязанности федерального канцлера Германии восстановить контакты с Минском для решения миграционной проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 ноября состоялся еще один телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель. Как и накануне, подтверждена важность скорейшего урегулирования ситуации в соответствии с международными гуманитарными нормами, отметили в Кремле. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.