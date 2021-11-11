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Путин посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском

11 ноября 2021 16:36
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Новости Беларуси. Президент России вновь посоветовал исполняющей обязанности федерального канцлера Германии восстановить контакты с Минском для решения миграционной проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Путин посоветовал Меркель восстановить контакты с Минском-1

11 ноября состоялся еще один телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель. Как и накануне, подтверждена важность скорейшего урегулирования ситуации в соответствии с международными гуманитарными нормами, отметили в Кремле. Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.  

# Беженцы # общество # Владимир Путин # Ангела Меркель # Фотофакт

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