«Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей?
Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая.
В этом убедился и корреспондент Сергей Шуманский, который работает у восточных рубежей ЕС.
Этой ночью белорусские медики дважды оказывали помощь беженцам, и каждый раз это были симптомы переохлаждения. К слову, информация о гибели в лагере 14-летнего ребенка оказалась вбросом польской стороны (подробнее здесь). У мальчика диагностировали общее переохлаждение и оказали необходимую помощь. Вблизи лагеря постоянно дежурят бригады скорой помощи. Также беженцев по возможности поддерживают продуктами и водой. Все это, конечно, не решает главной проблемы – люди остаются на улице. Около 500 детей, беременные женщины и старики смотрят сквозь проволоку со слезами на глазах.
Мы хотим попасть в Польшу. Мы не спали всю ночь. Нет еды и воды. Негде помыться. Мы устали.
– Быстро, быстро […].
– Куда вы хотите попасть?
– Не знаю. Сейчас закрыто […].
Гуманитарной помощи, которую привезли беженцам, хватит на несколько часов. Как выживают иностранцы в лесу? Читайте здесь.