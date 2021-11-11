«Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей?

Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая.

Этой ночью белорусские медики дважды оказывали помощь беженцам, и каждый раз это были симптомы переохлаждения. К слову, информация о гибели в лагере 14-летнего ребенка оказалась вбросом польской стороны (подробнее здесь). У мальчика диагностировали общее переохлаждение и оказали необходимую помощь. Вблизи лагеря постоянно дежурят бригады скорой помощи. Также беженцев по возможности поддерживают продуктами и водой. Все это, конечно, не решает главной проблемы – люди остаются на улице. Около 500 детей, беременные женщины и старики смотрят сквозь проволоку со слезами на глазах.