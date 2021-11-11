Гуманитарной помощи, которую привезли беженцам, хватит на несколько часов. Как выживают иностранцы в лесу?

Новости Беларуси. За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, двум женщинам и ребенку оказана медпомощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. В этом убедился и корреспондент Сергей Шуманский, который работает у восточных рубежей ЕС.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Ситуация на белорусско-польской границе уже четвертые сутки остается крайне напряженной. Только за последнюю ночь по предварительным подсчетам стихийный лагерь беженцев увеличился на 200 человек. Сейчас здесь, у польских заграждений, находятся около 3 000 беженцев. Им по-прежнему не хватает еды, воды, теплой одежды, но больше всего этим людям сейчас не хватает уверенности в завтрашнем дне. «Негде помыться. Мы устали». Чего хотят беженцы, которые уже несколько суток находятся у границы с Польшей? Читайте здесь.

11 ноября в стихийный лагерь наконец приехали делегации международных организаций. Это представители ООН по делам беженцев в Беларуси и международные организации по миграции. Они ознакомились с ситуацией в лагере и пообщались с беженцами, раздали гуманитарную помощь. «Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе – подробности далее.

Гуманитарную помощь на границу сегодня привезли и представители БРСМ. Питьевая вода, продукты и предметы гигиены – всего этого беженцам хватит ровно на несколько часов. Голодные и обессиленные люди строят шалаши и хижины из деревьев и ельника, чтобы хоть как-то согреться. Кажется, они готовы и дальше терпеть весь этот кошмар, лишь бы только им не пришлось возвращаться домой.