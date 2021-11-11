Кто такие курды и может ли Европа реально обеспечить всех этих беженцев жильем? Большое интервью с историком-востоковедом

Новости Беларуси. Тему миграционного кризиса на белорусско-польской границе обсудим с гостем в студии. Историк-востоковед Владмир Кошелев расскажет, почему беженцы стремятся в Европу и от чего бегут в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Основной состав беженцев, который сегодня находится на белорусско-польской границе, – это курды. Почему именно они бегут в Евросоюз? «Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями»

Владимир Кошелев, историк-востоковед:

По принципу от добра добра не ищут. Курды – пожалуй, самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Может быть, еще в большей степени, чем афганский народ. Они оказались в чрезвычайно сложной ситуации, особенно вот сейчас, в период так называемого сирийского кризиса, гражданской войны в Сирии, когда все плотно переплелось, и курды оказались в эпицентре вот этого кризиса. Принимали участие в военных действиях и внесли огромный вклад в борьбу против, как принято говорить, международного терроризма. Они оказались не между двух огней, а между несколькими огнями. Собственно, гражданская война в Сирии, борьба с ИГИЛ [террористическая организация – прим. ред.] – это с одной стороны. С другой стороны – Турция. И еще с одной стороны – Иран, сирийское правительство. Это все страны, государства, на территории которых расположена этническая, историческая сторона, которая называется Курдистан. Виктория Ходосок:

А если проанализировать. Что это за народ курды с точки зрения характера, склонны ли они к агрессии? Их столько раз уже обманывали, обещая государство. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули Владимир Кошелев:

Чрезвычайно трудно давать какие-то характеристики тому или иному народу, перечислять: плохой, хороший, трудолюбивый, отрицательные какие-то характеристики. Если одним словом, я бы сказал, что отличительная черта этого народа – это много страданий. Я уже говорил, это самый многострадальный народ на Ближнем Востоке. Их столько раз уже обманывали, обещая государство и после Первой мировой войны, как говорится, кинули их страны Антанты, хотя обещали. И после Второй мировой войны. И даже сейчас их, собственно говоря, кинули.

Виктория Ходосок:

В продолжение этой темы. Курдские формирования в сирийском конфликте поддержали США. Но что-то сейчас мы не видим, чтобы Штаты стремились помочь им пересечь польскую границу. Они бросили союзников, как на примере Афганистана мы видим? «Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ» Владимир Кошелев:

Я бы так сказал. Курды не поддерживали Соединенные Штаты Америки. Это Соединенные Штаты Америки поддерживали курдов и использовали их как инструмент борьбы против ИГИЛ. Тогда все станет на свои места. Почему они помогали курдам оружием, обмундированием и так далее? И понятно, почему они поддерживали курдов, когда американцы приняли окончательное решение покончить с ИГИЛ, похоже, в какой-то степени это детище и спецслужб Соединенных Штатов Америки, и турки к этому имели отношение. Но не об этом сейчас речь идет. Они использовали все возможные инструменты для борьбы с ИГИЛ, в том числе позволили и России ввести свои войска, хотя Россия ввела свои войска по приглашению – подчеркиваю – Дамаска. Виктория Ходосок:

Миграционный кризис начался не сегодня, и основной поток беженцев идет с Ближнего Востока. Реально ли Европа может всех их обеспечить жильем, работой и так далее? «Я называю это очень крупной многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России» Владимир Кошелев:

Если коротко отвечать, то скажу: если Европе это надо, выгодно или еще кому-то выгодно, я имею в виду правящие круги, Европейский союз, так сказать, политический, экономический истеблишмент, то могут обеспечить. Когда понадобилась вот эта мощная волна миграции главным образом из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана, то это было сделано в 2015 году. Буквально в считаные месяцы 1,3 миллиона мигрантов.

Виктория Ходосок:

Это большая цифра. Владимир Кошелев:

Это очень большая цифра. Причем, что примечательно, порядка миллиона, может быть, даже чуть-чуть больше, приняла Германия. И получила проблемы. Надо это немцам? Нет, не надо. Надо это французам? Очевидно, тоже не надо. Но они вынуждены были принять. Возникает вопрос. Почему? В чьих это интересах было? Если в целом не европейских интересах, я имею в виду интересы простых европейцев. Виктория Ходосок:

Но сегодня Европа отказывается принимать беженцев. Причина в том, что у них там локдаун и безработица и так далее либо причина в абсолютно другом? «После тех санкций, которые были приняты, мы что, должны были щитом стать на пути вот этой нелегальной миграции?»