Трудятся даже в праздник! В Беларуси отмечают день работника МЧС – провели один день со спасателями

За 2023 год работники МЧС Минской области спасли свыше 200 человек и потушили более 1 300 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник, они на работе. И в любую минуту готовы отправиться на помощь.
Один день со спасателями провела наш корреспондент Алеся Иванова.
Дежурная служба МЧС, чем помочь вам? Жилой дом где горит, точный адрес скажите. Направлю технику и продолжу с вами разговор. Оставайтесь на линии.
Сообщение о пожаре, 18 секунд, чтобы надеть боевку, сбор и выезд по тревоге. Примерно так выглядит обычный будний день работника МЧС. Старший инструктор-спасатель Вадим Казакевич пришел в профессию 8 лет назад. Сегодня это опытный огнеборец, за плечами которого ни одна спасенная жизнь.
Вадим Казакевич, старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 3 Несвижского РОЧС:
Около двух лет назад поступило сообщение о задымлении в жилом доме. По прибытию к месту пожара мы сформировали звено ГДЗС и пошли в разведку. В доме нашли мужчину. Мы его вынесли на улицу и после чего оказали первую медицинскую помощь.
Какие задачи в ежедневном графике спасателя – смотрите в видео.