Трудятся даже в праздник! В Беларуси отмечают день работника МЧС – провели один день со спасателями

Один день со спасателями провела наш корреспондент Алеся Иванова.

За 2023 год работники МЧС Минской области спасли свыше 200 человек и потушили более 1 300 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник, они на работе. И в любую минуту готовы отправиться на помощь.

Дежурная служба МЧС, чем помочь вам? Жилой дом где горит, точный адрес скажите. Направлю технику и продолжу с вами разговор. Оставайтесь на линии.

Сообщение о пожаре, 18 секунд, чтобы надеть боевку, сбор и выезд по тревоге. Примерно так выглядит обычный будний день работника МЧС. Старший инструктор-спасатель Вадим Казакевич пришел в профессию 8 лет назад. Сегодня это опытный огнеборец, за плечами которого ни одна спасенная жизнь.