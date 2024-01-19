Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас

Лучше спать в цеху, чем в окопах. Эту фразу Александр Лукашенко произнес, посещая завод «БЕЛДЖИ». Сотрудники предприятия подхватили слова Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучше спать в цеху, чем в окопах. Эту фразу Александр Лукашенко произнес, посещая завод «БЕЛДЖИ». Сотрудники предприятия подхватили слова Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ввиду нарастающей напряженности в мире и у границ Беларуси в частности переживания за будущее своих семей и страны есть у каждого из нас. Поэтому у Александра Лукашенко спросили про нашу общую безопасность в контексте представленных вниманию Президента проектов обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. И если первый документ прошел широкое общественное обсуждение, то Военная доктрина носит закрытый характер. Достаточно ли мер для сохранения мира и спокойствия в стране, поинтересовались у Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас всегда была Военная доктрина нашего государства. Мы концептуально разрабатывали подходы защиты нашего государства, в том числе вооруженной защиты. Мир изменился, поэтому и законы, а это фактически законы, как будем действовать в военное время, кто чем должен заниматься. Мир меняется, и мы должны свое законодательство приводить в порядок. Мир дорого стоит, за него надо платить, но вы можете не переживать. Мы никогда не были так защищены – наш народ и наше государство – как сейчас. Как оно будет, если не дай бог вспыхнет война, это уже все будет зависеть от нас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы: мобилизационный резерв – есть территориальная оборона, есть народное ополчение. Все выстроено: вооружение, боеприпасы на местах розданы, складированы. И надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили: и соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие.
Если говорить конкретно и прямо, то каждый должен понимать, что общая безопасность зависит от нас всех. Резюмируя ответ на вопрос, Президент подчеркнул важный момент: для безопасности страны он приложит максимум усилий. Главное требование к белорусам – стабильная экономика.
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