Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас всегда была Военная доктрина нашего государства. Мы концептуально разрабатывали подходы защиты нашего государства, в том числе вооруженной защиты. Мир изменился, поэтому и законы, а это фактически законы, как будем действовать в военное время, кто чем должен заниматься. Мир меняется, и мы должны свое законодательство приводить в порядок. Мир дорого стоит, за него надо платить, но вы можете не переживать. Мы никогда не были так защищены – наш народ и наше государство – как сейчас. Как оно будет, если не дай бог вспыхнет война, это уже все будет зависеть от нас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы: мобилизационный резерв – есть территориальная оборона, есть народное ополчение. Все выстроено: вооружение, боеприпасы на местах розданы, складированы. И надо сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю тут о ядерном оружии, которое всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили: и соседи ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие.