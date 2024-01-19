«Освящённая вода способна исцелять». Белорус рассказал свою историю

Сергей Жебин, окунается не только на Крещение:

Я, например, знаю по себе. Необязательно, как говорят: вода – три дня, две недели. То есть вода освящена всегда, то есть она действует и через месяц, и через два. То есть в любое время ты можешь подъехать. Я ездил в Пустынки. Пустынки – это Могилевская область. Там есть купель. У меня на плече появилась как родинка – непонятно что. Я к врачам обратился, сначала думал: мало ли злокачественная опухоль какая-то. Они говорят: «Нет, ничего, понаблюдайте. Только на солнце обязательно не показывайтесь, прячьте». Я окунался несколько месяцев подряд в эту купель, потому что она святая. Там когда-то ребенок маленький упал, он слепой был. Через какое-то время прозрел. Люди построили там церковь и постоянно приходят, эту воду берут. Я окунался несколько месяцев, у меня эта родинка сама по себе высохла и отвалилась. Потом, когда я уже не ездил года четыре-пять (это место далеко находится), на этом же месте появилась опять родинка эта.

«Может храниться несколько лет». Почему святая вода не портится – подробнее здесь.