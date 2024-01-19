Новый отряд спецназа создан в Беларуси. Показываем, как готовят бойцов «Торнадо»

Белорусские бойцы каждый день повышают навыки и прикладывают колоссальные усилия, чтобы достойно противостоять внешним вызовам. В частности, в борьбе с диверсионными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, на кого возложены эти задачи, новый отряд спецназа внутренних войск «Торнадо». Ему еще нет и двух месяцев с момента создания, но несмотря на это, бойцы готовы к выполнению любой поставленной задачи.

Каждый элемент детально отрабатывается на практических занятиях. На комплексной тренировке по рукопашному бою военнослужащие обучаются как с учебным, так и с боевым оружием. Подобные занятия проводятся практически ежедневно. Крайне важна и физическая подготовка военнослужащего. Боец в любой критической ситуации должен профессионально и грамотно среагировать.

Буквально несколько секунд ушло у бойцов отряда спецназначения «Торнадо» для задержания преступников.

Заместитель командира группы отряда специального назначения «Торнадо»:

Были отработаны элементы вольного боя, сватки. Военнослужащие постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и профессиональное мастерство. Элемент скалодрома у нас присутствует, дабы военнослужащие укрепляли свое тело, организм, свой хват. И в дальнейшем элемент скалодром помогает военнослужащим при отработке учебных вопросов в здании сооружения альпинистской штурмовой подготовки.

По данным разведки с воздуха в укрепленном районе обнаружен противник. Штурмовая группа немедленно заняла огневую позицию. Враг уничтожен.