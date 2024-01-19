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Новый отряд спецназа создан в Беларуси. Показываем, как готовят бойцов «Торнадо»

19 января 2024 17:18
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Белорусские бойцы каждый день повышают навыки и прикладывают колоссальные усилия, чтобы достойно противостоять внешним вызовам. В частности, в борьбе с диверсионными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, на кого возложены эти задачи, новый отряд спецназа внутренних войск «Торнадо». Ему еще нет и двух месяцев с момента создания, но несмотря на это, бойцы готовы к выполнению любой поставленной задачи.

Как проходит подготовка подразделения – увидел Глеб Прокофьев.

Новый отряд спецназа создан в Беларуси. Показываем, как готовят бойцов «Торнадо»-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
По легенде трое неизвестных совершают незаконную сделку продажа наркотиков. Бойцы отрабатывают задержание преступной группы.

Новый отряд спецназа создан в Беларуси. Показываем, как готовят бойцов «Торнадо»-4

Буквально несколько секунд ушло у бойцов отряда спецназначения «Торнадо» для задержания преступников.

Каждый элемент детально отрабатывается на практических занятиях. На комплексной тренировке по рукопашному бою военнослужащие обучаются как с учебным, так и с боевым оружием. Подобные занятия проводятся практически ежедневно. Крайне важна и физическая подготовка военнослужащего. Боец в любой критической ситуации должен профессионально и грамотно среагировать.

Новый отряд спецназа создан в Беларуси. Показываем, как готовят бойцов «Торнадо»-7

Заместитель командира группы отряда специального назначения «Торнадо»:
Были отработаны элементы вольного боя, сватки. Военнослужащие постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и профессиональное мастерство. Элемент скалодрома у нас присутствует, дабы военнослужащие укрепляли свое тело, организм, свой хват. И в дальнейшем элемент скалодром помогает военнослужащим при отработке учебных вопросов в здании сооружения альпинистской штурмовой подготовки.

По данным разведки с воздуха в укрепленном районе обнаружен противник. Штурмовая группа немедленно заняла огневую позицию. Враг уничтожен.

Как отбирают бойцов для отряда? Подробности в видео.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев

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