«Не пришёл в школу – можешь самостоятельно изучить». Игорь Карпенко показал Президенту новый ресурс для школьников

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа для них началась в понедельник, 23 августа. Обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок и секций. Ну а во вторник в Минске все они собрались на большой педсовет. Всего порядка 900 человек. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, как вырастить патриота и кто в ответе за воспитание наших детей – это лишь часть вопросов, на которые пришлось искать ответы.

Есть избитое выражение – в двух словах и не скажешь. Скажешь: ценности и компетенции нации – через образование. Президент несколько раз анонсировал большой разговор с педагогами. Сказано – сделано.