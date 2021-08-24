«Не пришёл в школу – можешь самостоятельно изучить». Игорь Карпенко показал Президенту новый ресурс для школьников

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа для них началась в понедельник, 23 августа. Обсуждения прошли в рамках диалоговых площадок и секций. Ну а во вторник в Минске все они собрались на большой педсовет. Всего порядка 900 человек. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, как вырастить патриота и кто в ответе за воспитание наших детей – это лишь часть вопросов, на которые пришлось искать ответы.
Есть избитое выражение – в двух словах и не скажешь. Скажешь: ценности и компетенции нации – через образование. Президент несколько раз анонсировал большой разговор с педагогами. Сказано – сделано.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть то, что по программе предусмотрено, уроки, они все здесь?
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Смысл в чем: в России они шли по пути «говорящая голова». То есть учитель включался в интернет и «говорящая голова» им что-то там объясняла, а они, может, спят, может, сидят – непонятно, что делают. Этот ресурс работает независимо от учителя. То есть не пришел в школу – можешь самостоятельно изучить. Потом пришел в школу, учитель у тебя спросит, проконсультирует, если надо, вызовет на консультацию. Если вдруг на пандемию класс ушел – всякая ситуация бывает, – вот, пожалуйста.
– Понятно, дело хорошее, конечно. По всем предметам?
– По всем предметам.
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