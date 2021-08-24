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ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью

24 августа 2021 16:35
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Новости Беларуси. К теме миграционного кризиса на границе. ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью, а Литву – не забывать о международных обязательствах по соблюдению прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью-1

Тревогу вызывает стремление Варшавы обновить 2,5-метровый забор на границе, а также принятые в Литве поправки к закону о правовом положении иностранцев.

Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью-4

Как считает комиссар Евросоюза, нововведения будут создавать угрозу принципу невозвращения, а также праву на эффективную защиту. Кроме того, новые законы ускорят процедуры по отношению к несовершеннолетним без сопровождения, жертвам пыток и торговли людьми. Комиссар также обеспокоена условиями, в которых размещают мигрантов в Литве – они могут быть приравнены к условиям нахождения под стражей.

ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью-7

Дуня Миятович, комиссар ООН по правам человека:
Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах.

ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью-10

Ранее в Варшаве собирались обновить забор для защиты от мигрантов. Сейчас несколько десятков нелегалов заблокированы на границе, их не пускают ни в одну из стран.

ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью-13

Управление ООН по делам беженцев просит Польшу принять мигрантов из Ирака и Афганистана у себя, предоставить им медицинскую и юридическую помощь, а также психологическую и социальную поддержку. В соответствии со своей Конституцией и международным правом Варшава должна это сделать.

# Беженцы # общество # Дуня Миятович # Фотофакт

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