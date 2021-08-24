Новости Беларуси. К теме миграционного кризиса на границе. ООН призвала Польшу забрать мигрантов, застрявших на границе с Беларусью, а Литву – не забывать о международных обязательствах по соблюдению прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревогу вызывает стремление Варшавы обновить 2,5-метровый забор на границе, а также принятые в Литве поправки к закону о правовом положении иностранцев. Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

Как считает комиссар Евросоюза, нововведения будут создавать угрозу принципу невозвращения, а также праву на эффективную защиту. Кроме того, новые законы ускорят процедуры по отношению к несовершеннолетним без сопровождения, жертвам пыток и торговли людьми. Комиссар также обеспокоена условиями, в которых размещают мигрантов в Литве – они могут быть приравнены к условиям нахождения под стражей.

Дуня Миятович, комиссар ООН по правам человека:

Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах.

Ранее в Варшаве собирались обновить забор для защиты от мигрантов. Сейчас несколько десятков нелегалов заблокированы на границе, их не пускают ни в одну из стран.