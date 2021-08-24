Какой должна быть дорога, чтобы на неё наносить защитный слой? Рассказали в Горремавтодоре

Новости Беларуси. Годовой план по полной замене дорожного полотна выполнен в Минске уже на 112 % – в общем количестве на 58 объектах. Акцент сделан на защитном слое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он позволит продлить срок службы покрытия до пяти лет, а также снизить затраты на ремонт.

Такой защитный слой выполнен на площади в 200 тысяч квадратных метров. Он необходим для укрепления полотна и снижения нагрузки в связи с растущим трафиком. Хорошо поработали в Советском районе. Там новый слой уложили на улицах Лукьяновича, Восточной и бульваре Мулявина. При этом для выполнения защитного слоя дорога должна иметь определенные характеристики.

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора Горремавтодора:

Должна быть, во-первых, улица, переустроена не менее пяти лет, чтобы она была еще не разрушена. Покрытие закрывает все трещины, устраняет мелкие деформации, тем самым продлевает. Если улица уже в ненормативных сроках, там разрушено основание, то нет смысла наносить покрытие, потому что защитный слой будет разрушен вместе с ним.