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В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?

24 августа 2021 16:39
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Новости Беларуси. МЧС организует профилактическую акцию в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Места проведения – магазины одежды и канцтоваров, а также детские отделы в крупных торговых центрах.

В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?-1

Там спасатели организуют игровые уголки. Пока мамы для своих школьников подбирают юбки и пиджаки, дети могут выучить правила безопасности. Ребятам расскажут, куда звонить при пожаре, как вести себя в случае опасности и что нужно делать, чтобы в любой жизненной ситуации оставаться здоровым и невредимым. Также в эти дни на манекенах и вешалках можно будет увидеть костюмы спасателей – их смогут примерить все желающие.

В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?-4

Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС:
Сегодня все учреждения образования Воложинского района технически готовы к учебному году. Необходимо подготовить также и учеников, провести с ними в начале года занятия, уроки по безопасности. Необходимо напомнить педагогам, воспитателям, тренерам, чтобы они знали свои обязанности при обеспечении безопасности детей во время учебного процесса.

В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?-7

Осенью ребят ждут настоящие праздники безопасности. Будут работать интерактивные площадки и зоны активности. Там научат пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Сивый # Фотофакт

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