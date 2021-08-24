В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?

Новости Беларуси. МЧС организует профилактическую акцию в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Места проведения – магазины одежды и канцтоваров, а также детские отделы в крупных торговых центрах.
Новости Беларуси. МЧС организует профилактическую акцию в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Места проведения – магазины одежды и канцтоваров, а также детские отделы в крупных торговых центрах.
Там спасатели организуют игровые уголки. Пока мамы для своих школьников подбирают юбки и пиджаки, дети могут выучить правила безопасности. Ребятам расскажут, куда звонить при пожаре, как вести себя в случае опасности и что нужно делать, чтобы в любой жизненной ситуации оставаться здоровым и невредимым. Также в эти дни на манекенах и вешалках можно будет увидеть костюмы спасателей – их смогут примерить все желающие.
Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС:
Сегодня все учреждения образования Воложинского района технически готовы к учебному году. Необходимо подготовить также и учеников, провести с ними в начале года занятия, уроки по безопасности. Необходимо напомнить педагогам, воспитателям, тренерам, чтобы они знали свои обязанности при обеспечении безопасности детей во время учебного процесса.
Осенью ребят ждут настоящие праздники безопасности. Будут работать интерактивные площадки и зоны активности. Там научат пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь.