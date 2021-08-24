В магазинах одежды можно будет примерить костюм спасателя. Как пройдёт акция МЧС перед новым учебным годом?

Новости Беларуси. МЧС организует профилактическую акцию в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Места проведения – магазины одежды и канцтоваров, а также детские отделы в крупных торговых центрах.

Там спасатели организуют игровые уголки. Пока мамы для своих школьников подбирают юбки и пиджаки, дети могут выучить правила безопасности. Ребятам расскажут, куда звонить при пожаре, как вести себя в случае опасности и что нужно делать, чтобы в любой жизненной ситуации оставаться здоровым и невредимым. Также в эти дни на манекенах и вешалках можно будет увидеть костюмы спасателей – их смогут примерить все желающие.

Александр Сивый, начальник Воложинского РОЧС:

Сегодня все учреждения образования Воложинского района технически готовы к учебному году. Необходимо подготовить также и учеников, провести с ними в начале года занятия, уроки по безопасности. Необходимо напомнить педагогам, воспитателям, тренерам, чтобы они знали свои обязанности при обеспечении безопасности детей во время учебного процесса.