Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя

Говорили сегодня о зарплатах учителей. К 2025 году цифры должны вырасти. А с начала следующего необходимо найти возможность поддержать материально отдельных работников сферы. Ведь труд учителей, преподавателей, воспитателей сложный и важный – отметил глава государства. Еще одна из тем встречи, которая уже долгое время вызывает немалые дискуссии в обществе, – содержание школьной программы. Претензий к учебникам по-прежнему немало. Что же касается следующей ступени обучения, то в погоне за высшим образованием мы начали терять среднее специальное. То есть браться за рабочие профессии молодежь не хочет. И в этом плане предстоит большая работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минэкономики и Минтруда должны заблаговременно делать прогнозы на востребованные временем и нашей экономикой профессии, формировать заказ для Министерства образования. Но что мы видим на практике, особенно когда открываем новые предприятия? Дефицит кадров. А начинается все со школы, а точнее, с качества профориентационной работы. Почему делаю акцент на этих миллион раз обсуждаемых вопросах? Потому что до сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко до работы и так далее.

Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов. Ведь, посмотрите, молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов. Я видел, когда посещал автомеханический колледж, с каким оборудованием там учат работать. К нему ведь без знаний точных наук, компьютера, современных технологий не подступишься. И дети, которые туда пришли, выбором своим довольны. И свой первый рубль, причем полновесный, уже зарабатывают. Убежден, что вы, педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»