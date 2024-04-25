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«Не предай страну!» – Олег Гайдукевич пояснил тезис Президента «быть волкодавами»

25 апреля 2024 16:45
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Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

«Не предай страну!» – Олег Гайдукевич пояснил тезис Президента «быть волкодавами»-1

А время развития геополитической турбулентности требует четкой позиции. Здесь те, кого выбрало время. Здесь люди, которые не ушли в тень, когда Белый дом попытался превратить нашу страну в серую зону. Территорию управляемого хаоса. Нет. Источником власти у нас является народ. А высший пилотаж народовластия – ВНС. В кадре – кадры государственной вертикали и активисты гражданского общества. Это и есть консолидация нации. Весь мир и вся Беларусь обсуждают посылы нашего первого председателя ВНС. Все важное, зацепило многое, в точку и задачи ВНС. Это не съезд, это линия обороны страны.

«Не предай страну!» – Олег Гайдукевич пояснил тезис Президента «быть волкодавами»-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Один из посылов вчерашнего обращения главы государства к белорусам – это быть волкодавами. Вот один из волкодавов. Давайте спросим: что такое быть волкодавами?

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Защищать страну. Вот лозунг висит, значит, время выбрало нас.
А не советский это лозунг?
– Нет, не предавай. Вот это я перевожу, не предай страну. А что значит – не предай? Не значит, что перейти на сторону врага. В кабинете не спи. Не трусь. Не бойся. Выполняй свою работу. Не будь никогда где-нибудь в стороне. Не жди пенсии, как некоторые чиновники. Бюрократизм убери в своей работе. Относись к людям по-человечески, как Президент требует. То есть для меня вот это ключевое.

«Не предай страну!» – Олег Гайдукевич пояснил тезис Президента «быть волкодавами»-7

Ну, в первую очередь, слыхал про волкодавов, так я хочу сказать, что мы, наверное, спокойная белорусская сторожевая. Но мы знаем, что любая сторожевая завалит не одного волка, если надо.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Олег Гайдукевич

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