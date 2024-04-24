Мезенцев о речи Лукашенко на ВНС: это подтверждение самостоятельности и независимости России и Беларуси!

Новости Беларуси. Как отмечают делегаты, быть участником седьмого Всебелорусского народного собрания – высокая честь и большая ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь в центре внимания – важнейшие аспекты жизни страны и общества. Напомним, в его состав вошли представители всех ветвей власти, ведущих общественных объединений и партий. У каждого за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

То, что сегодня речь была у Александра Григорьевича масштабная, емкая, касалась судьбы Беларуси в рамках стратегии развития республики, и то, что было сказано по-особому в отношении России, союзничества, взаимодействия, совместного будущего, системы отношений Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Владимировича Путина как национального лидера России, это очень дорого и ценно. И то, что было подчеркнуто, что идем своим путем, не поддаваясь давлению никакого вашингтонского обкома, давлению наших недружественных соседей, это тоже очень важно, это подтверждение самостоятельности и независимости России и Беларуси. Но было подчеркнуто, что это две страны, объединенные союзным договором и практикой особых отношений.

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