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Богданов: Президент простым языком выразил глобальные мысли, тревожащие белорусов

24 апреля 2024 15:15
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Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подчеркнул, в Беларуси не отделяют власть от народа, а единственный путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВНС продолжает работу. Эксперты уже сейчас дают оценку тому, что происходит во Дворце Республики.

Там развернута выездная студия СТВ. Слово – Юлии Алексеюк.

Богданов: Президент простым языком выразил глобальные мысли, тревожащие белорусов-1

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие бы важные посылы в выступлении главы государства вы бы отметили?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Вы знаете, глава государства традиционно очень живо, эмоционально, простым языком выразил глобальные мысли, которые тревожат, наверное, каждого белоруса, как будем жить дальше в это непростое время. И, наверное, можно выделить много, конечно, можно сказать и подвести итоги, но я бы, наверное, выделил два таких самых главных. Первое – это преемственность того курса, который был в нашей стране последние 30 лет и его дальнейшее поступательное, как сказал глава государства, эволюционное развитие. Это касается и политики, это касается и экономики.

Я, может, больше про экономику скажу. Конечно, здесь многого добились за короткий промежуток времени, всего лишь – больше 30 лет нашей стране. И в своем выступлении глава государства подвел некоторые цифры и привел их. И, действительно, за вот такой короткий промежуток независимости сделали настолько много. Наверное, другие страны, может быть, и такого никогда бы не достигли. Поэтому, конечно, важно сохранить то, чего мы добились. Важно приумножить и сделать это так, чтобы действительно от этого получил пользу простой человек, то есть гражданин. Ведь у главы государства всегда во главе угла (вообще, принцип его политической работы, всей работы) стоит простой человек. Интересы гражданина. Это наши с вами интересы. Вот таких два важнейших момента я бы в глобальном плане выдержал.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юлия Алексеюк # Алексей Богданов

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