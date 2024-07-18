Не побоялся спорить с Лукашенко! Аграрий Норберт Малецкий о визите Президента в Берестовицкий район

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Щелевые полы.

– Я их ненавижу. Он говорит, что вы любите их.

– Да, потому что, видите, скот без навала. Для, может, небольших ферм, да, но 5 тысяч на глубокой подстилке, это было бы проблемно.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Возразить Президенту. Серьезно? Уверена, далеко не каждый своему прямому руководителю бы смог вот так прямо и аргументированно донести, почему ты прав, а тут глава государства. Притом Президент, который прекрасно разбирается в теме, погружен в повестку АПК, внимательно выслушав, в конечном счете принимает позицию нашего героя. Этот человек со своим мнением, озвученным мнением, тогда взбодрил присутствующих. Очень интересно было наблюдать за этой дискуссией, а спустя несколько моментов и вовсе вызвал недоумение у тех, кто хотел бы как он. В ту самую секунду, когда в присутствии главы государства отказался от повышения. Почему? Потому что считает, что уже на своем месте. «Немножко распереживался». О визите Лукашенко на комплекс

Норберт Малецкий, начальник комплекса по откорму и доращиванию КРС РСУП «Олекшицы»:

Мы знали, что приедет, но, поверьте, мы за неделю только узнали. Да, мы готовились однозначно, но если бы у нас не было, как сказать, порядка, то мы бы не успели за эту неделю что-то так подготовить. Никто ко мне абсолютно не подходил. Ничего – как говорить, как общаться. Это, если честно, не то что удивление, но как так? Никто не говорит, что сказать. Поэтому все было не то что спонтанно, но вот так, как есть. Честно признаться, в то время я немножко распереживался, какая будет реакция. Но потом в ходе общения Президент принял мои какие-то доказательства, преимущества этого содержания. И дальше диалог проходил, можно сказать, в дружеской атмосфере. Были подняты разные вопросы: содержание, кормление, комплектация. Лукашенко: «Зачем вы там держите телят? Родился теленочек – отдайте!» Подробнее. «Мы сами вправе распоряжаться своими достижениями»

Норберт Малецкий:

Наше хозяйство, «Олекшицы», в свое время пришел руководителем Ситько Михаил Михайлович. Я считаю, если бы не он, тоже человек большой такой харизмы, то, наверное, и не было «Олекшиц» как хозяйства. Может, нас присоединили бы, потому что тоже проблем было много. А потом потихоньку была собрана команда людей, которым интересно. Интересна батьковщина, так сказать. И до сих пор хозяйство развивается, только вперед. Мы сами решаем. Мы более можем рачительно использовать то, что у нас есть. Потому что, ну, поймите, если кто-то где-то там кому-то... Они не так видят проблемы и решают задачи, как люди на местах. То же самое. Что такое страна независимая, а что такое страна под чьим-то управлением, под каким-то, то же самое. Мы сами принимаем решения, мы сами вправе распоряжаться своими достижениями, своей судьбой. «Пришлось потрудиться». Как возрождали комплекс в Олекшицах?