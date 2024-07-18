Норберт Малецкий: в словах Президента самое главное – люди, забота о людях

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Норберт Малецкий, начальник комплекса по откорму и доращиванию КРС РСУП «Олекшицы»:

В словах Президента самое главное – люди, забота о людях. И мне было уделено какое-то внимание. Но мой вклад в этот объект очень небольшой. Остальное все – люди. Какой бы я умный ни был или кто-то, я руководитель малого уровня. Даже я на своем уровне не смог бы сделать, что-то претворить жизнь без специалистов, которые работают, без людей, конкретных людей. Не будешь ты над каждым стоять, смотреть, как он выполняет.

Вертикаль нужна для стратегического какого-то направления развития, конкретной отрасли или чего-то. Но остальное, еще раз скажу, все на местах. Люди должны подходить к своей работе творчески. Вы уйдете? Да, уйду. Поэтому я, например, открытый человек. Все, что я знаю, и молодые ветврачи пришли, я открытый человек, – рассказываю, передаю. Лишь бы было желание воспринимать это.