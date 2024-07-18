«Он не прессанул!» Чем Лукашенко удивил агрария во время рабочей поездки?

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Норберт Малецкий, начальник комплекса по откорму и доращиванию КРС РСУП «Олекшицы»:

Ну, он не прессанул. Ну, Президент тоже, мое впечатление так сложилось, что он довольно сведущий даже в таком узком вопросе, как в откорме, понимаете? Это не его прерогатива.

В нашем случае не надо ждать, что кто-то даст команду, не даст команду, делать так или не делать так. Надо делать, принимать решения на местах, потому что, действительно, у главы государства много других проблем и задач, которые он должен решать, а на местах должны, не знаю, чиновники – конкретные люди, которые находятся в данном конкретном месте, на данном конкретном объекте.