Уже на своём месте! Животновод объяснил, почему отказался от повышения в присутствии Президента

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель: Этот человек со своим мнением, озвученным мнением, тогда взбодрил присутствующих. Очень интересно было наблюдать за этой дискуссией, а спустя несколько моментов и вовсе вызвал недоумение у тех, кто хотел бы как он. В ту самую секунду, когда в присутствии главы государства отказался от повышения. Почему? Потому что считает, что уже на своем месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нам надо такие люди с характерами в других местах, руководителями. С кадрами плохо работаем. Есть кадры, есть результат. Нет людей... – Ну так везде. – Везде, а вот они, лишние даже здесь. Зачем столько? – Нет, это мои корни, родина.

Норберт Малецкий, начальник комплекса по откорму и доращиванию КРС РСУП «Олекшицы»:

Давно я как-то попал на прием к замгубернатора Гродненской области, ну, мне предлагали хозяйство. И говорят, ну, то и то. Я говорю, нет. И он говорит, знаешь, Норберт, я предлагаю, ты не соглашаешься. Ко мне приходят люди и просятся сами. Я их спрашиваю, а что ты умеешь? А что ты знаешь? Они говорят: я буду стараться. Ну, хорошо, ты будешь стараться. А что ты умеешь?

У меня все время были сомнения. Например, потому что жизнь прожита немножко. Смогу ли я? А справлюсь ли я? А если нет, то как это, понимаете, для меня будет? Может, я хороший управленец этого комплекса, а может, я был бы плохим, не знаю, руководителем где-то хозяйства или чего-то. Ну, поэтому есть как есть. Ни о чем не жалею.