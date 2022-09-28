Не по-пацански начинать отношения с этой девушкой. Можно ли встречаться с бывшей друга?

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Делаешь выбор не в пользу друга Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, бытует такое мнение, что есть правило у мужчин: девушка друга – это не девушка, на нее нельзя смотреть. Ты можешь сжечь дом, разбить машину, но никогда в жизни не претендовать на девушку друга. Так ли это?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Если это дружба, я думаю, да. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если они расстались, можно претендовать? Алексей Потапович:

Нет, это вопрос эстетики и дружбы. То есть важно, чтобы не было пищевой конкуренции. Потому что, если они расстались, ты делаешь выбор не в пользу своего друга – теряешь своего друга. Алеся Лакина:

Я просто знаю много таких ситуаций, когда мужчины продолжают общаться. Друг начинает встречаться с этой девушкой, они еще женятся и в итоге дружат семьями. Это уже не дружба по-вашему или как? Алексей Потапович:

Вопрос – как были закончены отношения. Если отношения закончены были на хорошей ноте, скажем так, экологично – тогда пожалуйста. Если есть какой-то конфликт – безусловно, придется выбирать. «Самое главное, как закончены отношения» Ольга Шерснева:

У вас какое мнение по этому поводу?

Сергей Рачковский, общественный деятель:

Опять же, как сказал Алексей, наверное, самое главное, как закончены отношения. Если отношения на той ноте, что как бы… Всегда же, когда кто-то с кем-то расходится есть два лагеря – со стороны девушки, со стороны парня. То есть, соответственно, если отношения закончились плохо, естественно, эта позиция будет транслироваться на свое окружение. Вполне логично, что, как говорят, не по-пацански начинать какие-то отношения с этой девушкой. Если у твоего друга никаких претензий нет по этому поводу… Ольга Шерснева:

То есть нужно его одобрение спросить: «Ты не против, если я замучу?» Сергей Рачковский:

Я думаю, что в некоторых случаях, да. В некоторых случаях это само по себе понятно, а в некоторых случаях, наверное, так проще – сразу расставить точки над «i» и понимать.

Тимур Пряхин, музыкант:

Слабо себе представляю просто ситуацию.