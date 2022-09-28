Не по-пацански начинать отношения с этой девушкой. Можно ли встречаться с бывшей друга?
Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Делаешь выбор не в пользу друга
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, бытует такое мнение, что есть правило у мужчин: девушка друга – это не девушка, на нее нельзя смотреть. Ты можешь сжечь дом, разбить машину, но никогда в жизни не претендовать на девушку друга. Так ли это?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
Если это дружба, я думаю, да.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если они расстались, можно претендовать?
Алексей Потапович:
Нет, это вопрос эстетики и дружбы. То есть важно, чтобы не было пищевой конкуренции. Потому что, если они расстались, ты делаешь выбор не в пользу своего друга – теряешь своего друга.
Алеся Лакина:
Я просто знаю много таких ситуаций, когда мужчины продолжают общаться. Друг начинает встречаться с этой девушкой, они еще женятся и в итоге дружат семьями. Это уже не дружба по-вашему или как?
Алексей Потапович:
Вопрос – как были закончены отношения. Если отношения закончены были на хорошей ноте, скажем так, экологично – тогда пожалуйста. Если есть какой-то конфликт – безусловно, придется выбирать.
«Самое главное, как закончены отношения»
Ольга Шерснева:
У вас какое мнение по этому поводу?
Сергей Рачковский, общественный деятель:
Опять же, как сказал Алексей, наверное, самое главное, как закончены отношения. Если отношения на той ноте, что как бы… Всегда же, когда кто-то с кем-то расходится есть два лагеря – со стороны девушки, со стороны парня. То есть, соответственно, если отношения закончились плохо, естественно, эта позиция будет транслироваться на свое окружение. Вполне логично, что, как говорят, не по-пацански начинать какие-то отношения с этой девушкой. Если у твоего друга никаких претензий нет по этому поводу…
Ольга Шерснева:
То есть нужно его одобрение спросить: «Ты не против, если я замучу?»
Сергей Рачковский:
Я думаю, что в некоторых случаях, да. В некоторых случаях это само по себе понятно, а в некоторых случаях, наверное, так проще – сразу расставить точки над «i» и понимать.
Тимур Пряхин, музыкант:
Слабо себе представляю просто ситуацию.
Андрей Пугач, фотограф:
Жена друга – это тоже друг тот же самый, понимаете? Я не могу ее представить в качестве какой-то возлюбленной или любовницы. Она для меня просто друг. Я могу с ней ругаться до последнего либо еще какие-то выяснять отношения. Какая-то любовь?
Тимур Пряхин:
Тут скорее другая история. Если жена друга что-то обидное в твой адрес делает или еще что-то – это жена друга.
Ольга Шерснева:
Мне нравится.
Тимур Пряхин:
Поэтому тут как-то так.
«Если смотреть с точки зрения творческой среды»
Андрей Пугач:
С одной стороны, если смотреть с точки зрения творческой среды, в творческой среде, наверное, это можно. Не только в творческой, наверное, это можно будет в любой среде. Мы начали развивать эту мысль, она настолько становится пошлой, такая неприятная. Как это, я, друг, а тут его жена? Вообще, тройничек-то ничего просто, в принципе, получается по идее?
Тимур Пряхин:
Не наши ценности.
Андрей Пугач:
Почему нет? Вы задали конкретный вопрос, если рассматривать это. Это я со стороны как фотограф, сценарист, у режиссера, наверное, будет совершенно другое видение, как лучше поднять камеру на это дело, чтобы все влезли в кадр.
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