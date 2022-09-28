«Пропали общие темы». Как долго может длиться юношеская дружба?

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о возрасте. Как вы считаете, в современном обществе сейчас в вашем возрасте легко ли найти новых друзей? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Или они все-таки из юношества все?

Лев Литвиненко, предприниматель:

Наверное, я бы сказал, что нет. Друзья из юношества, школы, особенно в моем детстве, юности среди молодых ребят, которые выросли на сериалах, криминальных 90-х, когда было модно друг другу клясться в вечной дружбе, чуть ли не ладони резать, кровью дружбу скреплять – это все тогда было очень классно и весело. На самом деле, когда люди взрослеют, часто меняются интересы, взгляды. Если меня спросите, у меня из этих друзей юности сегодня только один человек остался, с которым я общаюсь. У меня еще, может быть, это связано с другими причинами, что я из другой страны переехал. Там сейчас ситуация такая, что у нас общественно-политические взгляды еще столкнулись совершенно диаметрально противоположно с большинством этих людей. Тем не менее у всех это так или иначе по-другому. Потому что, когда человек начинает взрослеть возрастом, морально и духовно, меняются интересы, взгляды. Соответственно, эти интересы и взгляды начинают притягивать в нашу жизнь других людей. То есть когда интерес был на уровне песочницы, погулять или в 11-м классе пиво попить во дворе, то это было одно дело. Потом, когда человек, с которым ты гулял в школе, вдруг стал путешественником, а ты стал, например, врачом, у вас просто пропали общие темы для интересов. Вы можете встретиться для разговора, встретиться раз в году на встрече выпускников и поговорить о чем-то, но вас мало что связывает. Единицы людей остаются друзьями надолго именно с этих лет. Есть такое, я не буду отрицать этого, но это единицы.