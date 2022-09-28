Дмитрий Мезенцев: нам хватит одного года на работу над любой, сколь бы ни было сложной программой Союзного государства

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и России крепко выстроено во многих сферах: образование, гуманитарная помощь, культура, оборона и безопасность. В нынешних реалиях особое внимание к последней. Когда давление от коллективного Запада не только санкционное, но и военно-политическое, мы крепко держим оборонительный щит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, значимый бонус в реализации этих инициатив от глав правительства Беларуси и России – утвержден новый алгоритм работы над программами. Как говорится, теперь без лишней бюрократии.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Принято решение Советом Министров Союзного государства буквально на этих днях о том, что алгоритм работы над программами лишается избыточной схемы работы над концепциями программ. То есть та практика забюрократизированности, мы верим, уходит в историю. Мы убеждены в том, что нам хватит максимально одного года на работу над любой, сколь бы ни было сложной программой Союзного государства. Михаилом Мишустиным подписано постановление, которое снимает все ограничения по сферам формирования проектов Союзного государства, которые также традиционно финансируются из союзного бюджета.