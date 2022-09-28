Могу сразу сказать, какие у них отношения. Что ещё замечает фотограф, работая с людьми?
Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы много работаете с людьми. На фотосессиях вы видите часто – это настоящая, например, дружба, а здесь люди неискренне друг к другу относятся, например? Это проявляется как-то или нет?
Андрей Пугач, фотограф:
Да, это видно, заметно сразу по человеку.
Ольга Шерснева:
Как?
Андрей Пугач:
Девочки всегда, когда начинают фотографироваться, что я некрасивая или поставьте меня так, чтобы я была красивая.
Ольга Шерснева:
Это кокетство.
Андрей Пугач:
Да. «Это моя рабочая сторона, это нерабочая». Это общие слова по поводу работы с девчатами. Есть модели, которые уже прошли весь этот этап, с ними очень легко работать. Они знают, как и что. Именно работа с парнями, когда начинаешь работать, их хочется увидеть более мужественными. То есть показать их внутреннее состояние – посадить и сказать: «Делайте, как я». Он иногда не понимает то, что я хочу. То есть сложность какая-то возникает. В целом да, я вижу, понимаю, чувствую.
Выйдешь и встанешь под наши знамена или ты нам не друг. Как 2020-й изменил отношения между людьми? История белоруса – подробнее здесь.