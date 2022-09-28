Могу сразу сказать, какие у них отношения. Что ещё замечает фотограф, работая с людьми?

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы много работаете с людьми. На фотосессиях вы видите часто – это настоящая, например, дружба, а здесь люди неискренне друг к другу относятся, например? Это проявляется как-то или нет?