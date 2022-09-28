«В два раза дешевле у лесхозов». Станет ли древесина доступнее простому белорусу?

Новости Беларуси. Предложения по удешевлению древесины для строительства жилья обсудили в Совете министров. Сделать древесину доступной по цене для белорусов – такую задачу правительству поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня спрос на деревянные дома есть, особенно в сельской местности. Однако материал, которым богата страна, почему-то не всегда приходится по карману желающим построить жилье. Решить вопрос к весне 2023 года – уже не просьба, а требование Александра Лукашенко. Какие предложения правительства могут стать реальным выходом на доступный вариант возведения типового дома на селе? Оксана Семашко – подробнее.

Мода на домик в деревне в последние годы возвращается. Для экономии времени можно заказать готовую постройку, которую профи на предприятии соберут всего за день.

Елена Нистратова, специалист отдела деревообрабатывающего предприятия:

Наши экономисты посчитали, что мы сможем выйти с выгодным предложением на внутренний рынок для белорусского покупателя в случае снижения цен на сырье на 20 %.

Проработать вопрос доступности леса для строительства дал поручение глава государства. Александр Лукашенко категорически против того, чтобы при всем белорусском лесном богатстве наши люди платили за возведение деревянных домов высокую цену. Президент: получить для строительства жилья материалы – это катастрофа. Такие заоблачные цены, у людей глаза на лоб лезут. Подробнее.

Механизмы удешевления стоимости древесины при строительстве жилья на селе 28 сентября рассмотрели в Совмине. Ставку Минлесхоз делает прежде всего на фирменную торговлю, то есть продукт от самого производителя. И такие примеры уже есть в Копыльском районе. Торговые точки намерены открыть во всех регионах страны. Это поможет снять дефицит, да и цены, как оказалось, от лесхоза напрямую куда приятнее.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Вчера госконтроль сравнил цены у коммерческих структур, посредников и нашей фирменной точки в Дзержинске. И оказалось, что балки, стропила, основные элементы дома в два раза дешевле у лесхозов, пиломатериалы – от 30 % до 70 %. Есть резервы для удешевления строительства, утверждают и в профильном министерстве.