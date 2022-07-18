«Не перестаем работать с этим ребёнком». Как в БРПО воспитывают будущих лидеров?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте все-таки вернемся к самым маленьким белорусам. Вы говорили, Александр, о том, что важно работать не только с детьми, они то всегда за любой кипишь, лишь бы было весело, ярко и интересно, но и с их родителями. Понятно, если ребенок сам загорелся, сам какое-то время на своей инициативе он протянул вместе с педагогами, но он приходит домой и мама с папой совершенно против, то, наверное, успеха не будет в вашем взаимодействии. Как вы выстраиваете отношения и встречаетесь ли с таким сейчас?

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Вы знаете, да. Мы встречаемся с позицией родителей, когда ребенок приносит заявление, а по законодательству до 16 лет в обязательном порядке должно быть разрешение законного представителя, порой, родитель ставит против и тем самым не разрешает ребенку вступить либо в октябрята, либо в пионеры. Тут такой момент, что мы все равно не перестаем работать с этим ребенком, потому что как в союзе молодежи, как в пионерской организации мы привлекаем к нашим проектам всех ребят и предлагаем им принять участие в этом проекте. Порой получается так, что ребенок один раз поучаствовал, второй раз. У нас очень много проектов для октябрят, где обязательно участие родителей, и недавно у нас порядка 10 тысяч ребят приняло участие в проекте «Полесские робинзоны». Проект у нас растянут на целый год. Есть задания, где без родителей никак. И вот, когда папа приносит эту поделку и говорит: а я с Васей сам мастерил. Как он будет против? Это первое. Ну и конечно, работа в информационном пространстве. Показать то, что действительно организация направлена на созидание, интерес, развитие социальных компетенций вашего ребенка. И мы совсем недавно выпустили небольшое обращение к родителям, где сами дети рассказали, что им дала пионерская организация. И методические пособия, которые обучают наших педагогов выступлениям на родительских собраниях, чтобы это не было просто: зашел вожатый, чаще это у нас педагог-организатор, рассказал вот БРПО – вступаем в БРПО. Это обязательная презентация деятельности.

Алена Сырова:

Это же еще важно, как рассказать, как презентовать себя. Александра Гончарова:

Конечно, и вот поэтому это один из важных блоков – обучение педагогов, которые работают с детьми и в том числе работают с их родителями. Кирилл Казаков:

А работать с детскими лидерами мнений? Ведь в классе же бывают не всегда образцы тех лидеров. Хулиганы часто. Александра Гончарова:

Очень часто как раз-таки истинный лидер он и является назначенным старостой либо вожатым пионерской дружины. Поэтому мы сейчас, когда формируем детские палаты, очень просим наших педагогов обращать внимание на таких лидеров мнений и их приводить в нашу деятельность. Алена Сырова:

Но насколько охотно они идут? Им самим нормально. Александра Гончарова:

У нас есть случаи, кода ребенок вначале не хотел участвовать, но потом посмотрел, что это действительно интересно и здорово. Кирилл Казаков:

Это как раз тот самый кадровый рост.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Конечно, есть хулиганы, а есть маленькие лидеры по большому счету. Если их пар направить в нужное русло, из них могут вырасти будущие реальные лидеры, поэтому это те дети, с которыми надо работать. Я с вами согласна абсолютно. А нам нужно работать с родителями – это наше с вами упущение, я сейчас к «Белой Руси» обращаюсь, что родители не дают детям вступать в пионерскую организацию. Кирилл Казаков:

Ольга Александровна обещает работать с мамами. А вы – с папами.