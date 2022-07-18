Ажиотаж на вступительной кампании в БГУИР. Из новшеств – целевой набор по отдельному конкурсу

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов. Из них без малого 28 тысяч первокурсников будут учиться бесплатно. Ажиотаж по традиции и в БГУИР. Проходные баллы у будущих айтишников стремятся к максимально возможным. Кстати, сюда же планирует поступать и единственная в Беларуси обладательница 400-балльного результата.

Новшество этой вступительной кампании – больше мест и направлений для поступления целевиков. Теперь заказчиками для подготовки кадров могут быть не только предприятия из сельской местности и малых городов. А вот план бюджетного набора на IT-специальности сократили.

Борис Никульшин, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:

В прошлом году у нас баллы были на топовые специальности 360-370 проходные. Так что, я думаю, в этом году будет то же самое, даже мы фиксируем статистику подачи в электронном кабинете и видим, что баллы очень высокие.

Иван Мацур, абитуриент БГУИР:

Ой, тут очереди, я вообще из Витебской области, очень рано мы выезжали, потому что старались как можно раньше приехать. IT – одна из самых популярных профессий, плюс в том, что ты можешь работать где угодно. Из новшеств – целевой набор по отдельному конкурсу. Выпускники будут работать на предприятии «Интеграл».

Александр Короткевич, декан факультета радиотехники и электроники БГУИР:

Есть возможность отучиться на целевой подготовке, потом отработать на «Интеграле», получить опыт практической работы. Во время работы на «Интеграле» получить степень магистра. Мы это организуем для выпускников. И в 26 лет, имея опыт работы, думать, где продолжать карьеру.