Ажиотаж на вступительной кампании в БГУИР. Из новшеств – целевой набор по отдельному конкурсу
Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов. Из них без малого 28 тысяч первокурсников будут учиться бесплатно.
Ажиотаж по традиции и в БГУИР. Проходные баллы у будущих айтишников стремятся к максимально возможным. Кстати, сюда же планирует поступать и единственная в Беларуси обладательница 400-балльного результата.
Новшество этой вступительной кампании – больше мест и направлений для поступления целевиков. Теперь заказчиками для подготовки кадров могут быть не только предприятия из сельской местности и малых городов. А вот план бюджетного набора на IT-специальности сократили.
Борис Никульшин, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:
В прошлом году у нас баллы были на топовые специальности 360-370 проходные. Так что, я думаю, в этом году будет то же самое, даже мы фиксируем статистику подачи в электронном кабинете и видим, что баллы очень высокие.
Иван Мацур, абитуриент БГУИР:
Ой, тут очереди, я вообще из Витебской области, очень рано мы выезжали, потому что старались как можно раньше приехать. IT – одна из самых популярных профессий, плюс в том, что ты можешь работать где угодно.
Из новшеств – целевой набор по отдельному конкурсу. Выпускники будут работать на предприятии «Интеграл».
Александр Короткевич, декан факультета радиотехники и электроники БГУИР:
Есть возможность отучиться на целевой подготовке, потом отработать на «Интеграле», получить опыт практической работы. Во время работы на «Интеграле» получить степень магистра. Мы это организуем для выпускников. И в 26 лет, имея опыт работы, думать, где продолжать карьеру.
Пока вступительная кампания продолжается, на сайтах вузов можно оценить шансы на поступление и вовремя «перекинуть» документы. Информация постоянно обновляется. Время для маневра на бюджете – до 24 июля. Подать документы на платное можно до 8 августа.
«В наши вузы должны приходить наиболее способные ребята». Министр образования о вступительной кампании 2022. Подробности здесь.