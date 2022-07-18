Виталий Уткин: сегодня наше общество созрело к более культурному отношению к земле

Что касается самих белорусов, то для них грядет земельная амнистия: приобрести участок в частную собственность или арендовать сроком на 99 лет можно на льготных условиях. Зарегистрировать получится тоже в упрощенном порядке. К тому же появится возможность расширить уже имеющиеся владения – без аукциона и не только под реконструкцию. Максимально допустимая площадь участка в сельской местности – до одного гектара. В обновленном Кодексе четко разделены понятия «захват участка» и «несоблюдение границ» – сегодня это одно из наиболее трудноустранимых нарушений земельного законодательства. Хотя оно далеко не всегда умышленно. Документ нацелен на то, чтобы исключить возможность использования серых схем.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те же передачи полномочий к органам местной исполнительной власти, ряд вопросов, которые будет регулировать Совет министров, – это говорит о том, что сегодня в целом наше общество созрело к более культурному отношению к земле. Сегодня мы под этим подразумеваем, что люди нацелены как можно меньше совершать нарушений в земельных отношениях, соблюдать законодательство с позиции такого законопослушного гражданина. Этот период нам сегодня позволяет с уверенностью говорить, что сегодня этот Кодекс необходим, эти нормы необходимы для исключительно отношений в обществе между государственными органами, между гражданами, то есть продолжается процедура дебюрократизации, что позволит оформлять быстрее земельные участки, решать те же споры, которые, возможно, годами, а порой и десятилетиями длятся.