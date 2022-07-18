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Виталий Уткин: сегодня наше общество созрело к более культурному отношению к земле

18 июля 2022 19:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле. Так, согласно обновленному документу, Совету министров делегируют полномочия, а органы местной власти получат больше прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Уткин: сегодня наше общество созрело к более культурному отношению к земле-1

Что касается самих белорусов, то для них грядет земельная амнистия: приобрести участок в частную собственность или арендовать сроком на 99 лет можно на льготных условиях. Зарегистрировать получится тоже в упрощенном порядке. К тому же появится возможность расширить уже имеющиеся владения – без аукциона и не только под реконструкцию. Максимально допустимая площадь участка в сельской местности – до одного гектара. В обновленном Кодексе четко разделены понятия «захват участка» и «несоблюдение границ» – сегодня это одно из наиболее трудноустранимых нарушений земельного законодательства. Хотя оно далеко не всегда умышленно. Документ нацелен на то, чтобы исключить возможность использования серых схем.

Виталий Уткин: сегодня наше общество созрело к более культурному отношению к земле-4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те же передачи полномочий к органам местной исполнительной власти, ряд вопросов, которые будет регулировать Совет министров, – это говорит о том, что сегодня в целом наше общество созрело к более культурному отношению к земле. Сегодня мы под этим подразумеваем, что люди нацелены как можно меньше совершать нарушений в земельных отношениях, соблюдать законодательство с позиции такого законопослушного гражданина. Этот период нам сегодня позволяет с уверенностью говорить, что сегодня этот Кодекс необходим, эти нормы необходимы для исключительно отношений в обществе между государственными органами, между гражданами, то есть продолжается процедура дебюрократизации, что позволит оформлять быстрее земельные участки, решать те же споры, которые, возможно, годами, а порой и десятилетиями длятся.

# Закон # общество # Виталий Уткин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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