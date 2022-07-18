«Это IT-профиль, это прикладная математика». Ректор БГУ о специальностях с самыми высокими проходными баллами

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов. Из них без малого 28 тысяч первокурсников будут учиться бесплатно.

Яна Шипко, корреспондент: Очередь желающих поступить в БГУ выстроилась с самого утра. По традиции самые горячие дни вступительной кампании – первый и последний. А подать документы самыми первыми, как показывает практика, стремятся самые уверенные в своих силах.

Диана приехала из Бобруйска с мечтой поступить на химика-исследователя. Золотая медаль и хорошие баллы по ЦТ дают возможность не сомневаться в своих силах.

Диана Комарова, абитуриент БГУ: Я просто уверена, что поступлю. Это посыл во вселенную. И плюс я весь год старалась, училась, поэтому решила в числе первых подать, чтобы спокойно отдыхать оставшуюся часть лета.

Впервые подать документы в БГУ можно сразу на несколько факультетов. 106 специальностей, это без учета различных направлений, предлагает сегодня ведущий вуз. Самые популярные – высокие технологии, международные отношения и прикладная математика. Открылись и новые. Например, геотехнологии туризма. Знания географии, IT и веб-дизайн – на таких специалистов в будущем ставки по продвижению белорусского туристического продукта.

Андрей Король, ректор БГУ:

Прогнозируем довольно высокие стабильные баллы на ряд специальностей высокотехнологичного профиля – это IT-профиль, это прикладная математика, в разрезе около 350 баллов, это информатика. Это специальности, традиционно связанные с гуманитарным блоком, например, международное право, международные отношения.

Пока вступительная кампания продолжается, на сайтах вузов можно оценить шансы на поступление и вовремя «перекинуть» документы. Информация постоянно обновляется. Время для маневра на бюджете – до 24 июля. Подать документы на платное можно до 8 августа.