«Это IT-профиль, это прикладная математика». Ректор БГУ о специальностях с самыми высокими проходными баллами
Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году на первую ступень обучения университеты зачислят более 53 тысяч абитуриентов. Из них без малого 28 тысяч первокурсников будут учиться бесплатно.
Куда мечтают поступить вчерашние выпускники, узнавала наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Очередь желающих поступить в БГУ выстроилась с самого утра. По традиции самые горячие дни вступительной кампании – первый и последний. А подать документы самыми первыми, как показывает практика, стремятся самые уверенные в своих силах.
Диана приехала из Бобруйска с мечтой поступить на химика-исследователя. Золотая медаль и хорошие баллы по ЦТ дают возможность не сомневаться в своих силах.
Диана Комарова, абитуриент БГУ:
Я просто уверена, что поступлю. Это посыл во вселенную. И плюс я весь год старалась, училась, поэтому решила в числе первых подать, чтобы спокойно отдыхать оставшуюся часть лета.
Впервые подать документы в БГУ можно сразу на несколько факультетов. 106 специальностей, это без учета различных направлений, предлагает сегодня ведущий вуз. Самые популярные – высокие технологии, международные отношения и прикладная математика. Открылись и новые. Например, геотехнологии туризма. Знания географии, IT и веб-дизайн – на таких специалистов в будущем ставки по продвижению белорусского туристического продукта.
Андрей Король, ректор БГУ:
Прогнозируем довольно высокие стабильные баллы на ряд специальностей высокотехнологичного профиля – это IT-профиль, это прикладная математика, в разрезе около 350 баллов, это информатика. Это специальности, традиционно связанные с гуманитарным блоком, например, международное право, международные отношения.
Пока вступительная кампания продолжается, на сайтах вузов можно оценить шансы на поступление и вовремя «перекинуть» документы. Информация постоянно обновляется. Время для маневра на бюджете – до 24 июля. Подать документы на платное можно до 8 августа.
Какие новшества ожидают абитуриентов БГУИР при поступлении? Подробности здесь.