«Не надо всем быть, как Рэмбо». Как и для чего в Беларуси будут готовить народное ополчение?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что Президент говорит? Кроме нашей территориальной обороны, которая охраняет военные объекты, гражданские, должно еще быть народное ополчение. Есть дети, которые по здоровью, может быть, не служили, может быть, девушки хотят знать основы медицины, какая-то тактика боя и прочее – все это надо им рассказывать. Но принцип не такой, что мы сегодня взяли и строем погнали всех учиться, а если ты хочешь, если у тебя есть такой запрос, если ты переживаешь, например, что завтра война, а я ничего не умею, то это для тебя. Тебя чему-то научат минимально, посмотришь, что такое автомат, пистолет и прочее.
Что нам еще показала Украина? Там не нужны толпы спецназов, каких-то высоко подготовленных людей. Это война, которую воюют артиллерией. Кого вы бы ни посадили в эти окопы, снаряд прилетает абсолютно одинаково. Не надо всем быть, как Рэмбо. Невозможно так людей обучить, а надо иметь какой-то средний уровень подготовки, чтобы эти пехотные части что-то умели, были обучены.
Андрей Лазуткин:
Русские провели большую мобилизацию. Эти люди тоже с гражданки, которых ничему особо не учили. Но их подготовили, какой-то средний уровень у них есть, и это им позволяет более-менее помогать контрактникам и частям ДНР, ЛНР. И это тоже важный опыт. Не надо каждого дрессировать так, чтобы это был Рэмбо, который уложит противника. Это невозможно ни за неделю, ни за месяц, ни за год. Спецназ вообще готовят годами, если это какие-то спецподразделения. Это должна быть массовая подготовка, понятная людям, простая, но в то же время какие-то самые необходимые вещи. Я думаю, Президент еще это будет прорабатывать. Было сказано, что есть законопроект, но давайте еще раз обсудим, подумаем, посмотрим.
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