Предстоящая ночь может стать самой холодной в Беларуси с начала года

Новости Беларуси. Предстоящая ночь может стать самой холодной в Беларуси с начала 2023 года. Синоптики предупредили, что в отдельных регионах температура опустится до -24 °C. Все это атмосферные фронты циклона, который пришел к нам из Балтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое веяние зимы уже ощутили на себе жители севера страны.

В Езерище Городокского района в ночь с 21 на 22 февраля было -23 °C. Впрочем, как заверили нашего корреспондента местные жители, даже такое понижение температуры за лютый мороз они не считают. Из крайней точки белорусского севера – репортаж Виктора Пралича. Еще на подъезде к городскому поселку Езерище бросает в дрожь от вполне зимних и негреющих названий: Студенка, Морозово, Дрожаки. Указатели, словно молчаливые синоптики, предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях.

Виктор Пралич, корреспондент:

Езерищенская метеорологическая станция самая северная в нашей стране. Причем не только географически. Здесь же фиксировались самые низкие температуры. Рекордно холодным был январь 1940-го. Тогда столбик термометра показал -41,5 °C.

Имея свою метеостанцию, в народные приметы здесь не верят. Только показателям приборов. Снимают данные дважды в сутки: влажность воздуха, снежный покров и, конечно же, температуру. Вот и прошедшая ночь выдалась самой холодной с начала года.

Татьяна Киреева, начальник метеорологической станции «Езерище»:

Нынешняя ночь тоже нас порадовала морозом: -22,6 °C. На 0,1 больше, чем в январе. В последнее время нас морозы не сильно радуют, чему рады люди наши все, жители. Все спрашивают: «Когда весна?» Ну, весна будет весной. А сейчас еще февраль. Месяц, который ассоциируется с лютыми морозами и метелями, в 2023 году не оправдал ожидания. Даже здесь, в Езерище. Местные шутят, что такой минус их вовсе не морозит.

В этом году вообще 2-3 дня мороз, а потом оттепель, чуть не дождь.

– Это не морозы.

– Это не считается, что морозы. Морозы были у нас 26, под 30, 28.

– Сегодня 23.

– Очень хорошая погода.

А вот в Витебском зоопарке новость о понижении температуры встретили с хлопотами. Для уличных обитателей вынуждены увеличить рацион. Почти африканские условия, приближенные к родине, создают для обезьян. На протяжении суток здесь поддерживают среднюю температуру +22 °C.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Мы пытаемся постоянно поддерживать температуру в вольерах и домиках, где теплолюбивые животные содержатся. Те, кто на улице, кому необязательно, чтобы была плюсовая температура до 20 градусов, те несколько раз в день получают теплое поение, то есть теплая вода им дается в качестве питья и увеличивается кратность дачи продуктов.