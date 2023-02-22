Виктор Хренин: мы работаем, чтобы даже ни у кого и мысли не возникло прийти с войной на нашу землю

Новости Беларуси. Праздник мужества и патриотизма, день, который объединяет людей разных поколений, людей в погонах и всех, кто понимает ценность мира. Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил, состоялось во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фойе – блеск звезд на погонах, отблески мужества на медалях, а в воздухе – дух чести и достоинства. Это праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета и независимости. В одном зале ветераны Великой Отечественной войны, участники афганского конфликта, профессиональные военные, те, кто верен своему долгу, своей земле.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Сегодня наши военнослужащие выполняют задачи по охране участков государственной границы, организуют слаживание региональной группировки войск, несут боевое дежурство противовоздушной обороны, занимаются подготовкой на земле и в воздухе. И мы это делаем всего лишь с одной целью – чтобы даже ни у кого и мысли не возникло прийти с войной на нашу землю.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования:

Сил хватает, но мы для этого и предназначены, чтобы защищать нашу Родину. А прежде всего Вооруженные Силы предназначены, чтобы не было никакой войны. Если будут Вооруженные Силы и мы показываем свою мощь, свою боевую подготовку, свои возможности, никто на нас не нападет. А если и нападут, то кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Мы свою землю никому не отдадим.

Сегодня, учитывая хрупкость мира, на представителей ратной службы все смотрят с надеждой и верой. 24 часа в сутки они являются гарантами нашего спокойствия. Справляясь с новыми вызовами, военнослужащие обеспечивают безопасность нашей страны, нашего народа. В честь тех, кто знает, ради кого и чего зажигаются звезды на погонах, во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.