«Казахи бастовать собираются». Отвергнутые Польшей дальнобойщики не скрывают эмоций. Что происходит на границе?

Железный занавес опускается. Польша ограничила движение грузовиков через единственный доступный для них погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 21:00 в Беларусь вернулись 17 фур из пункта пропуска «Кукурыки».

Пограничники сопредельной стороны развернули водителей из Казахстана, Сербии, Узбекистана и других стран, которые не входят в ЕС. Очередь большегрузов на польской стороне растянулась уже на 45 километров. Перед белорусским пунктом пропуска «Козловичи» число грузовиков удвоилось и достигло полутысячи.

Польские контролирующие службы сдержали свое обещание и 21 февраля ровно в 21:00 перерастали пропускать транспорт без европейских номеров. Объявление для водителей прозвучало по радиостанции. Так называемые отвергнутые Польшей дальнобойщики не скрывают эмоций – говорят их коллеги, которые смогли все-таки въехать этой ночью в Беларусь.