«Казахи бастовать собираются». Отвергнутые Польшей дальнобойщики не скрывают эмоций. Что происходит на границе?

Железный занавес опускается. Польша ограничила движение грузовиков через единственный доступный для них погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 21:00 в Беларусь вернулись 17 фур из пункта пропуска «Кукурыки».
Железный занавес опускается. Польша ограничила движение грузовиков через единственный доступный для них погранпереход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После 21:00 в Беларусь вернулись 17 фур из пункта пропуска «Кукурыки».
Пограничники сопредельной стороны развернули водителей из Казахстана, Сербии, Узбекистана и других стран, которые не входят в ЕС. Очередь большегрузов на польской стороне растянулась уже на 45 километров. Перед белорусским пунктом пропуска «Козловичи» число грузовиков удвоилось и достигло полутысячи.
Польские контролирующие службы сдержали свое обещание и 21 февраля ровно в 21:00 перерастали пропускать транспорт без европейских номеров. Объявление для водителей прозвучало по радиостанции. Так называемые отвергнутые Польшей дальнобойщики не скрывают эмоций – говорят их коллеги, которые смогли все-таки въехать этой ночью в Беларусь.
Александр Фурик, водитель:
Перевозчикам очень тяжело. Не покушать, ничего нет. Только на заправках. Заправки все переполненные, вчера вернули половину людей, развернули – Казахстан, Узбекистан. Те, у кого машина не зарегистрирована в ЕС, всех отправили на территорию Литвы, Прибалтики. Казахи там бастовать собираются, обращаться в посольство, выдвигать свои требования. Но как будет реагировать польская сторона, не знаю.
Сергей Давидович, водитель:
Все знают, что закрыли переход с польской стороны «Бобровники», с белорусской «Берестовица», и большинство машин поехало просто на «Козловичи». Здесь выросла очередь в разы, а ее не было просто-напросто. Либо она была такая маленькая, что переход «переваривал» это все за короткое время.
Польша своими действиями расчищает проход для своих перевозчиков? Комментарий таможенного поста «Козловичи».
Казахстан, Молдова, Узбекистан, Кыргызстан, Сербия. Для этих перевозчиков путь через «Козловичи» – крупнейший пункт пропуска в ЕАЭС – самый выгодный. Беларусь – стратегический транзитный узел между Востоком и Западом. А игры польских властей грубо нарушают традиционные логистические и торгово-экономические отношения между многими странами. Не считая откровенного попрания всех международных договоренностей.
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