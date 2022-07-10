«Не надо на меня лаять, потому что я лаять могу сильней». Елену Ваенгу приветствовал шпиц в Александрии

Новости Беларуси. Купальский фест традиционно проходит в Могилевской области в 13-й раз. В Беларуси Купалье без Александрии уже представить невозможно. Это настоящий культурный бренд нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждый год на берег древнего Днепра едут со всех уголков Беларуси. Наши соседи тоже частые гости в Александрии. Буквально на одну ночь приезжают сюда и настоящие эстрадные звезды. А в 2022 году были гости и вовсе космического масштаба. Одним словом, все возможно, хотя бы в волшебную ночь на Купалье. Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было.

А пока же на сцене артисты из Беларуси и России. Звучат любимые хиты разных лет. Зал охотно подпевает Александру Солодухе, Алене Ланской, Виктории Алешко.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

Уже сейчас начинаю ждать следующий год.

И с особым трепетом встречает артистов, которые по рождению белорусы, но волею судьбы больше времени проводят за рубежами Родины, но всегда помнят о ней. Руслан Алехно в Александрии провел сольный концерт и собрал аншлаг. А вечером лишь закрепил успех.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

Иногда тебе говорят: вот ты приезжаешь за поиском папоротника? Да, именно за этим. Если серьезно, то с каждым годом теплее и теплее становится это место. Беларусь гостеприимная страна. А то, что проходят такие фестивали, подтверждение тому, что мы открыты, мы рады каждому. И, несмотря на то, что происходит в мире, мы показываем своим примером, что мы сильнее. А те недружественные страны, которые против нас с Россией, они слабее. Вот и все. И каждый пусть делает вывод.

Неожиданной и оттого еще более приятной вышла встреча с земляками уроженки Могилева Натальи Подольской. Она долго не приезжала домой, но это никогда не поздно сделать.

Наталья Подольская, певица:

Буквально дня три назад поступило это предложение. Конечно-конечно, да! Мы придумали какую-то безумную логистику, чтобы я сюда попала. И я сюда попала. Могу сказать, что мысли материальны, потому что как-то в последнее время не так часто меня приглашали. Я расстраивалась, думала об этом, говорила в каких-то интервью. И вот я была неделю назад в Могилеве, в своем родном городе на празднике города. Сейчас я здесь, а еще через неделю буду в Витебске на «Славянском Базаре». В любви к Беларуси и белорусам со сцены признавался и Игорь Николаев.

Игорь Николаев, певец:

Я влюблен в Беларус, я обожаю сюда приезжать, я обожаю петь для вас. И Елена Ваенга.

Елена Ваенга, певица:

Я действительно очень люблю Беларусь. Я не могу не восхищаться порядком, чистотой, абсолютной добропорядочностью.

К тебе это тоже относится. Мой, хороший, не надо на меня лаять, потому что я лаять могу сильней. Ну, ты белый и пушистый, хорошо, ты мне подходишь. К слову, известная своенравным характером Елена исполнила сначала свои хиты, которые предложил ей режиссер концерта, но после, как всегда, поступила по-своему и привела зрителей в еще больший восторг.