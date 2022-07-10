«Спасибо ему за это». За что простые поляки благодарят белорусского Президента?
Новости Беларуси. Поляки прокладывают путь в Беларусь. Тем более что наша страна с 1 июля ввела для них безвизовый въезд. Это решение принял глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Из-за недружественной политики польских властей мы не намерены разрывать простые человеческие отношения. Наши народы многое связывает, кроме политики и экономики. Об этом Беларусь не забывает, хотя Варшава прилагает максимум усилий, чтобы их граждане попросту боялись ехать в нашу страну.
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И пока некоторые возводят на рубежах бетонный забор, нанося непоправимый урон фауне векового леса, другие, наоборот, размывают границы. То, что въезд без виз в плюс обыкновенным житейским взаимоотношениям, Брест почувствовал еще в 2018-м, когда поток туристов буквально хлынул в безвизовую зону «Брест-Гродно».
Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского горисполкома:
Количество безвизовых туристов в 2019 году возросло в два раза. Если я не ошибаюсь, то порядка 38 тысяч человек посетили Брест по безвизовому режиму. 71 стана мира, и 70 % – население Польши. Достаточно внушительная цифра. Могут приехать к нам, увидеть, как мы живем, что мы открыты. Это показывает открытость внешней политики нашего государства.
А это уже впечатления на обратном пути.
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Кшистоф, житель Польши:
У вас вкусный хлеб и масло, бензин у вас дешевле, буду заправляться. Хорошие люди. Приеду еще раз на день Бреста.
Эдвард Хмель, житель Польши:
Гулял по Бресту. Живут хорошо. Приятно в Беларуси – новые дома, спокойно.
Тадеуш Кукафке, житель Польши:
Я приезжал в Брест проведать друзей. Давно не виделись, коронавирус и все такое. Я приезжал лет 20 назад, и сейчас можно только позавидовать: города не узнать, все к лучшему. А с другом мы посидели, поговорили, утром позавтракали. Я скоро опять приеду. Ваш Президент сделал безвиз – спасибо ему за это, мы можем ездить друг к другу. По телефону не то, а так посидели, поговорили. Главное, что мы можем приехать друг к другу с улыбкой, и на этом должны быть основаны наши взаимоотношения между народами.
Такова сила народной дипломатии. К слову, свыше 100 тысяч иностранцев побывали в Беларуси по безвизу, а действует он также для граждан Литвы и Латвии с середины апреля. Жители Польши приграничную зону могут посещать без пропуска. Достаточно сообщить о своем намерении с указанием населенных пунктов и цели визита. Безвиз для жителей этого государства будет действовать вплоть до 31 декабря. Так что наши двери открыты.