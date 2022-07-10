«Спасибо ему за это». За что простые поляки благодарят белорусского Президента?

Новости Беларуси. Поляки прокладывают путь в Беларусь. Тем более что наша страна с 1 июля ввела для них безвизовый въезд. Это решение принял глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из-за недружественной политики польских властей мы не намерены разрывать простые человеческие отношения. Наши народы многое связывает, кроме политики и экономики. Об этом Беларусь не забывает, хотя Варшава прилагает максимум усилий, чтобы их граждане попросту боялись ехать в нашу страну. Как безвиз помог женщине воссоединиться с сыном? Подробнее здесь.

И пока некоторые возводят на рубежах бетонный забор, нанося непоправимый урон фауне векового леса, другие, наоборот, размывают границы. То, что въезд без виз в плюс обыкновенным житейским взаимоотношениям, Брест почувствовал еще в 2018-м, когда поток туристов буквально хлынул в безвизовую зону «Брест-Гродно».

Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Количество безвизовых туристов в 2019 году возросло в два раза. Если я не ошибаюсь, то порядка 38 тысяч человек посетили Брест по безвизовому режиму. 71 стана мира, и 70 % – население Польши. Достаточно внушительная цифра. Могут приехать к нам, увидеть, как мы живем, что мы открыты. Это показывает открытость внешней политики нашего государства.

А это уже впечатления на обратном пути. Как гостеприимный Брест встречает гостей из Польши, читайте здесь.

Кшистоф, житель Польши:

У вас вкусный хлеб и масло, бензин у вас дешевле, буду заправляться. Хорошие люди. Приеду еще раз на день Бреста.

Эдвард Хмель, житель Польши:

Гулял по Бресту. Живут хорошо. Приятно в Беларуси – новые дома, спокойно.