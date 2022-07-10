135 тысяч долларов выручки за час. Посол Беларуси в Пекине продавал шоколадки на стриме в TikTok

Посол Беларуси в Пекине во время стрима в версии TikTok для Китая продал белорусского шоколада и снеков на 135 тысяч долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ,

Прямой эфир длился всего час. За это время его посмотрели больше миллиона пользователей. Отметим, что в китайском TikTok ассортимент продукции постоянно обновляется и в ближайшее время пополнится молочной, кондитерской и алкогольной продукцией и косметикой из Беларуси.