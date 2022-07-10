Прямой эфир

135 тысяч долларов выручки за час. Посол Беларуси в Пекине продавал шоколадки на стриме в TikTok

10 июля 2022 17:05
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Посол Беларуси в Пекине во время стрима в версии TikTok для Китая продал белорусского шоколада и снеков на 135 тысяч долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ,

135 тысяч долларов выручки за час. Посол Беларуси в Пекине продавал шоколадки на стриме в TikTok-1

Прямой эфир длился всего час. За это время его посмотрели больше миллиона пользователей. Отметим, что в китайском TikTok ассортимент продукции постоянно обновляется и в ближайшее время пополнится молочной, кондитерской и алкогольной продукцией и косметикой из Беларуси.

# Беларусь-Китай # общество # Юрий Сенько # Фотофакт

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