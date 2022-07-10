Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом

Новости Беларуси. Купальский фест традиционно проходит в Могилевской области в 13-й раз. В Беларуси Купалье без Александрии уже представить невозможно. Это настоящий культурный бренд нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждый год на берег древнего Днепра едут со всех уголков Беларуси. Наши соседи тоже частые гости в Александрии. Буквально на одну ночь приезжают сюда и настоящие эстрадные звезды. А в 2022 году были гости и вовсе космического масштаба. Одним словом, все возможно, хотя бы в волшебную ночь на Купалье. Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было.

В эти купальские дни в Александрии, кажется, можно встретить всех. Этот кусочек земли на берегу Днепра становится точкой притяжения даже для самых космических людей.

Олег Новицкий, космонавт, герой России:

Для меня очень почетно здесь сейчас находиться. Я очень рад, переполнен чувствами. Я надеюсь искупаться в источнике.

И окунулся. В купальскую ночь желания сбываются. И суток не прошло, а космонавту Олегу Новицкому посчастливилось погостить у Президента дома. Там, где прошло детство Александра Лукашенко, в том самом мамином доме с ивой под окном.

И, конечно, глава государства пригласил Олега Новицкого ощутить прохладу Трофимовой криницы – источника силы Президента.

Целебною водою Александр Лукашенко напоил космонавта и его дочь Яну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-нашински, чтобы здоровыми были. Чтоб сколько было полетов туда, столько было и посадок.

Александр Лукашенко:

Три глотка ты должна сделать. Олег Новицкий:

Хорошая вода здесь.

Душевно и максимально по-домашнему. Что говорить: глава государства для гостя лично приготовил антиковидный салат под говорящим названием «Молодость». Александр Лукашенко:

Мы с тобой деревенские люди, знаем, как это делается.