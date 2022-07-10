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Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом

10 июля 2022 17:50
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Новости Беларуси. Купальский фест традиционно проходит в Могилевской области в 13-й раз. В Беларуси Купалье без Александрии уже представить невозможно. Это настоящий культурный бренд нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждый год на берег древнего Днепра едут со всех уголков Беларуси. Наши соседи тоже частые гости в Александрии. Буквально на одну ночь приезжают сюда и настоящие эстрадные звезды. А в 2022 году были гости и вовсе космического масштаба. Одним словом, все возможно, хотя бы в волшебную ночь на Купалье.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-1

В эти купальские дни в Александрии, кажется, можно встретить всех. Этот кусочек земли на берегу Днепра становится точкой притяжения даже для самых космических людей.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-4

Олег Новицкий, космонавт, герой России:
Для меня очень почетно здесь сейчас находиться. Я очень рад, переполнен чувствами. Я надеюсь искупаться в источнике.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-7

И окунулся. В купальскую ночь желания сбываются. И суток не прошло, а космонавту Олегу Новицкому посчастливилось погостить у Президента дома. Там, где прошло детство Александра Лукашенко, в том самом мамином доме с ивой под окном.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-10

И, конечно, глава государства пригласил Олега Новицкого ощутить прохладу Трофимовой криницы – источника силы Президента.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-13

Целебною водою Александр Лукашенко напоил космонавта и его дочь Яну.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По-нашински, чтобы здоровыми были. Чтоб сколько было полетов туда, столько было и посадок.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-19

Александр Лукашенко:
Три глотка ты должна сделать.

Олег Новицкий:
Хорошая вода здесь.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-22

Душевно и максимально по-домашнему. Что говорить: глава государства для гостя лично приготовил антиковидный салат под говорящим названием «Молодость».

Александр Лукашенко:
Мы с тобой деревенские люди, знаем, как это делается.

Александр Лукашенко привёз космонавта Олега Новицкого к себе домой, свозил на источник и лично угостил антиковидным салатом-25

Олег Новицкий:
Это очень просто.
Огурца надо немного.
Чтобы не перебить вкус.
Вкус не перебить и горечь. Соли хватает?
Отлично, больше не надо.
Салат «Молодость», антиковидный.

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Алена Сырова # Фотофакт

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