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Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было

10 июля 2022 18:09
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Новости Беларуси. Купальский фест традиционно проходит в Могилевской области в 13-й раз. В Беларуси Купалье без Александрии уже представить невозможно. Это настоящий культурный бренд нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждый год на берег древнего Днепра едут со всех уголков Беларуси. Наши соседи тоже частые гости в Александрии. Буквально на одну ночь приезжают сюда и настоящие эстрадные звезды. А в 2022 году были гости и вовсе космического масштаба. Одним словом, все возможно, хотя бы в волшебную ночь на Купалье.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-1

Это уже 13-е «Купалье» в Александрии. Идея праздника зародилась в 2010. Инициативу поддержал и Президент. С тех пор глава государства каждый год в это время приезжает на свою малую родину, по традиции открывает вечер и приветствует гостей. 2022 год не был исключением.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-4

Конечно, и мы не могли пропустить. Наша съемочная группа отправилась в Александрию, чтобы прочувствовать праздничную атмосферу.

Чем запомнится эта купальская ночь для гостей Александрии, расскажет Алена Сырова.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-7

Вот уже 13-е лето кряду в начале июля все дороги ведут в белорусскую Александрию. Праздновать Купалье тысячам славян за эти годы не помешала ни пандемия коронавируса, ни политические волнения.

Каждый год Александрия собирает много друзей, но в этот раз по ощущениям их стало еще больше. Чем ближе к вечеру, тем стремительней поток людей, который ручьями стекается к берегу реки Днепр. Веками он объединяет три братских народа, три страны и миллионы судеб.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-10

Все будет хорошо. Мы не то что надеемся – мы знаем, все будет хорошо. И Украина в следующем году точно будет у нас.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-13

Птички абсолютно разные: из бумаги, из соломы, и выпекали. Девочки с этими птичками бегали, играли – так зазывали весну.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-16

Больше людей, чем когда я начинал ездить, лет шесть или семь назад.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-19

Каждый раз хочется чем-то себя выделить, как-то себя представить. На данный момент мы вспомнили веночки эти, как они плелись. Поэтому мы сделали так, как это делали на первых фестивалях.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-22

Алена Сырова, политический обозреватель:
В этом году центральной тематикой фестиваля в Александрии стало «Кола часу». Это значит, что на одной площадке на берегу Днепра можно познакомиться с традициями всех времен года: и зимними, и крещенскими, и весенними, и масленичными. Конечно, куда в эти купальские дни без купальских традиций, центральным атрибутом которого является венок. Его, как и много столетий назад, плетут, вкладывая в каждый колосок и в каждый цветочек особый смысл и особое значение. И, конечно, пускают его на воду, чтобы по традиции узнать, откуда же явится суженый. Впрочем, важнейшей деталью является время запуска венка. Нужно сделать это до тех пор, пока зажжется купальский костер.

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-25

Но не все со своими венками спешили расставаться и приходили прямо в них на гала-концерт. Безусловно, добавляя этим колорита и уюта. Атмосферу в Александрии многие называют домашней, здесь рады каждому гостю. Но громче всего приветствуют того, кому этот фестиваль обязан жизнью. Того, для кого малая Родина не просто точка на карте или строчка в биографии.

«Свая хатка – родная матка, а чужая – мачыха». Лукашенко на празднике в Александрии напомнил о ценностях белорусов. 

Съездили на Купалье в Александрию. Посмотрите, как это было-28

Александр Лукашенко с друзьями, собравшимся в Александрии, говорил по-белорусски. И все же, когда речь зашла о том, что особенной болью сейчас отзывается в сердце славян, перешел на русский.

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# Фестиваль # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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