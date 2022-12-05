«Не можем остановиться ни на секунду, потому что это люди». Почему в Беларуси не закрыли предприятия в 1990-е?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Кирилл Казаков, СТВ:

Если мы говорим о том, что экспорт должен принести нам в том числе бюджетное ассигнование, мы должны максимально продвигать себя, торговать.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Мы должны двигаться дальше. О нас должны знать все, не только Российская Федерация. Замечательно, что у нас такой стратегический партнер, но мы должны развиваться. Потому что мы сильны тем, что у нас очень сложная структура экономики. Те начали покупать что-то, именно, чтобы покупать, а мы не останавливались, мы развивались. Сколько нам говорили: это надо закрыть, это надо продать и так далее. Нет! Глава государства четко стоял на своем. Это люди. Как сегодня говорит Минский автомобильный завод, мы маленький дружный коллектив – нас 15 тысяч человек. Мы не можем остановиться. Кирилл Казаков:

Еще рядом 17 тысяч тракторных, 3 тысячи подшипниковых, еще 5 тысяч моторных. Юлия Абухович:

Мы не можем остановиться ни на секунду, потому что это люди, семьи, доходы и все остальное. Стабильность.