«Не можем остановиться ни на секунду, потому что это люди». Почему в Беларуси не закрыли предприятия в 1990-е?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Кирилл Казаков, СТВ:
Если мы говорим о том, что экспорт должен принести нам в том числе бюджетное ассигнование, мы должны максимально продвигать себя, торговать.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Мы должны двигаться дальше. О нас должны знать все, не только Российская Федерация. Замечательно, что у нас такой стратегический партнер, но мы должны развиваться. Потому что мы сильны тем, что у нас очень сложная структура экономики. Те начали покупать что-то, именно, чтобы покупать, а мы не останавливались, мы развивались. Сколько нам говорили: это надо закрыть, это надо продать и так далее. Нет! Глава государства четко стоял на своем. Это люди. Как сегодня говорит Минский автомобильный завод, мы маленький дружный коллектив – нас 15 тысяч человек. Мы не можем остановиться.
Кирилл Казаков:
Еще рядом 17 тысяч тракторных, 3 тысячи подшипниковых, еще 5 тысяч моторных.
Юлия Абухович:
Мы не можем остановиться ни на секунду, потому что это люди, семьи, доходы и все остальное. Стабильность.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Ну а теперь это показало эффективность, когда вот в России все произошло, у них все распилено. И когда мы говорим 22 % инвестиций, откуда? Нам Россия дала 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение. «Интеграл» будет фонтанировать. У нас есть еще производства, которые будут создавать полупроводники, эти схемы, в которых испытывает дефицит на сегодня Российская Федерация.
Кирилл Казаков:
Российские эксперты говорят, что да, мы, в принципе, можем выдержать вместе с Беларусью эти санкции, однако нам нужно развивать и поддерживать высокотехнологичное производство – без этого мы не проживем.
Ирина Новикова:
А это и есть высокотехнологичное. Ведь для того, чтобы заниматься программированием, нужна техника.
Кирилл Казаков:
Не зря у нас страна айтишников, правда мы программки писали, а нам бы делать еще эти технологии.
Ирина Новикова:
Кирилл, почему писали программки? Вы забыли, что стратегия развития этой электроники с конца 1960-х годов? БГУИР – это бывший РТИ (Радиотехнический институт), Радиотехнический техникум был (сейчас это колледж). Мехмат, прикладная математика – это БГУ, радиофизика – БГУ. В БГТУ у нас факультет информационных технологий – это железо делают.
Кирилл Казаков:
Я не устаю повторять из программы в программу, что Беларусь как республика Советского Союза получила здесь размещение высокотехнологичных производств не потому, что у нас пути доставки были очень легкие. Или потому что у нас руда железная была здесь. А потому что мы здесь обучали людей. И у нас просто высококвалифицированные кадры. Именно кадры являются нашей золотой жилой.
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