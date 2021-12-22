Не хотел больше исполнять преступные приказы. Подробности дела о беглом польском солдате
Новости Беларуси. Каждый день открываются все новые подробности в истории со сбежавшим военнослужащим Эмилем Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Как выяснилось, молодой человек был в числе тех, кто участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. Солдат перебежал в Беларусь, чтобы перестать исполнять преступные приказы своего руководства. По его словам, военнослужащих обрабатывали психологически, потом поили алкоголем и заставляли расстреливать беженцев на границе.
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Казалось бы, после таких откровений в пору представителям ООН, ОБСЕ и остальным международным организациям броситься к польской приграничной полосе, начать прочесывать лес в поисках возможных пропавших и жертв преступлений. Ведь в «Брузги» правозащитники приезжали регулярно, в основном, чтобы упрекнуть Беларусь в недостаточно комфортных условиях для содержания беженцев. В то время как в километре от ТЛЦ поляки издевались над женщинами и детьми. Интересно, что на это теперь скажет Брюссель?
К сожалению, действующие власти в Польше сегодня – это только исполнительный комитет посольства США. Они не стремятся к суверенитету во внешней политике и не умеют заботиться о польских международных интересах. Далеко ходить не нужно. Весь 2020 год поляки систематически вмешивалась во внутренние дела нашей страны, поддерживали цветную революцию и хотели свергнуть Президента Лукашенко. Не вышло – печальный итог – разрушенная восточная политика.
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Шокирующие заявления об убийствах беженцев, а также издевательствах, о которых рассказал польский военный, заинтересовали Следственный комитет. Белорусские следователи уже работают с Эмилем Чечко в рамках расследуемого уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.
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Сам Чечко, исходя из своих же собственных показаний, тоже бесспорно виновен в бесчеловечных преступлениях на белорусско-польской границе. Вот только судить его нужно после того, как понесут наказание те, кто отдавал ему и еще сотням польских солдат эти преступные приказы. Жаль только, что пока Запад, как обычно, делает вид, что разбирается в деле – на границе каждый день появляются свежие могилы.