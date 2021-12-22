Не хотел больше исполнять преступные приказы. Подробности дела о беглом польском солдате

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берем на себя обязанность по защите его прав и свобод – читайте здесь .

Новости Беларуси. Каждый день открываются все новые подробности в истории со сбежавшим военнослужащим Эмилем Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси? – читайте здесь .

Как выяснилось, молодой человек был в числе тех, кто участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. Солдат перебежал в Беларусь, чтобы перестать исполнять преступные приказы своего руководства. По его словам, военнослужащих обрабатывали психологически, потом поили алкоголем и заставляли расстреливать беженцев на границе.

Польский военный: мы ловили одинокого человека, вывозили его в лес, выкапывали яму. Пограничники стреляли ему в голову – читайте здесь.

Казалось бы, после таких откровений в пору представителям ООН, ОБСЕ и остальным международным организациям броситься к польской приграничной полосе, начать прочесывать лес в поисках возможных пропавших и жертв преступлений. Ведь в «Брузги» правозащитники приезжали регулярно, в основном, чтобы упрекнуть Беларусь в недостаточно комфортных условиях для содержания беженцев. В то время как в километре от ТЛЦ поляки издевались над женщинами и детьми. Интересно, что на это теперь скажет Брюссель?