СК об интервью Эмиля Чечко: «Будет допрошен об убийствах людей на польской границе»

Новости Беларуси. Гражданин Польши, военнослужащий польских Вооруженных сил Эмиль Чечко обратился в центр «Системная правозащита» с просьбой о помощи в защите его прав и получении статуса беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующие заявления об убийствах беженцев, волонтеров, а также издевательствах, о которых рассказал военный, заинтересовали СК. В ведомстве заявили, что допросят Эмиля Чечко в рамках расследуемого уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В пятницу, 17 декабря 2021 года, в СМИ было опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков.

16 декабря вблизи белорусско-польской границы пограничным нарядом был остановлен 25-летний военнослужащий польских Вооруженных сил. В связи с несогласием с проводимой Польшей политикой относительно миграционного кризиса и негуманным обращением с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.