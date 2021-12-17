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Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?

17 декабря 2021 14:18
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Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.  

Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси.  

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?-1

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью. Тем временем наши коллеги из Агентства теленовостей взяли интервью у Эмиля Чечко. И вот часть из беседы.  

Польские военные не подтверждают, что их солдат пересек границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мертв – подробности здесь.  

Ксения Лебедева, корреспондент:  
Эмиль, расскажи, пожалуйста, как ты оказался на территории Беларуси и как у тебя появилось желание уйти из своей армии?  

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?-4

Эмиль Чечко:  
Я дезертировал из армии через колючую проволоку. Порвал штаны, поранил руку. Перебежал через нейтральную полосу, увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды, голым, окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши.  

Ксения Лебедева:  
Чтобы перейти через границу, ты сам принял решение?  

Эмиль Чечко:  
Да.  

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?-7

Ксения Лебедева:  
Расскажи, почему ты это решил сделать. Почему именно вчера, что тебя на это сподвигло?  

Эмиль Чечко:  
Знаете, просто сидел человек возле забора, жарил колбасу на костре и только думал о том, когда смотрел на огонь, не будет ли этот человек сам на этом огне же жариться? Нет работы, ничем не занимался. Сижу и думаю, думаю, думаю. О том, что происходило в этих лесах в последние месяцы. Мы сначала приехали, нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов. И в один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли, иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходит куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости. И понимали, что он не может ничего ответить. Типичная демонстрация превосходства.  

Ксения Лебедева:  
Сейчас с польской стороны говорят о том, что ты создавал очень много проблем в армии. И вообще говорят, что ты погиб. Что тебя сейчас не существует. Почему они так говорят?  

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?-10

Эмиль Чечко:  
Они просто не хотят признать, что после всего, что они сделали, чтобы ни один солдат не сбежал, они делают все, чтобы замять это дело. И они не смогли даже сказать, что солдат сбежал. Сбежал и рассказал, что случилось. Сейчас единственное, что могут сделать – это сделать из меня самого плохого человека, говоря, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно.  

Более полное интервью и новые подробности смотрите на СТВ в 19:30.  

# Беларусь-Польша # общество # Эмиль Чечко # Ксения Лебедева # Фотофакт

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