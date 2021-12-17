Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?

Новости Беларуси. Польский военнослужащий попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдат заявил, что не согласен с проводимой политикой своей страны в отношении миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. Ему 25 лет, он не согласен с политикой своей страны. Военный из Польши попросил политическое убежище в Беларуси.

Речь о 25-летнем Эмиле Чечко. Вечером 16 декабря на участке погранзаставы «Тушемля» его остановил белорусский пограничный наряд. Солдат рассказал, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии. Ее части сейчас переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью. Тем временем наши коллеги из Агентства теленовостей взяли интервью у Эмиля Чечко. И вот часть из беседы. Польские военные не подтверждают, что их солдат пересек границу с Беларусью. Они заявляют, что этот человек мертв – подробности здесь. Ксения Лебедева, корреспондент:

Эмиль, расскажи, пожалуйста, как ты оказался на территории Беларуси и как у тебя появилось желание уйти из своей армии?

Эмиль Чечко:

Я дезертировал из армии через колючую проволоку. Порвал штаны, поранил руку. Перебежал через нейтральную полосу, увидел, что едет польский патруль. Я снял форму и без одежды, голым, окольными путями побежал в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши. Ксения Лебедева:

Чтобы перейти через границу, ты сам принял решение? Эмиль Чечко:

Да.

Ксения Лебедева:

Расскажи, почему ты это решил сделать. Почему именно вчера, что тебя на это сподвигло? Эмиль Чечко:

Знаете, просто сидел человек возле забора, жарил колбасу на костре и только думал о том, когда смотрел на огонь, не будет ли этот человек сам на этом огне же жариться? Нет работы, ничем не занимался. Сижу и думаю, думаю, думаю. О том, что происходило в этих лесах в последние месяцы. Мы сначала приехали, нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов. И в один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли, иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкали к тому, что к ним проявляют агрессию. Если солдат выходит куда-то, они проверяли документы без причины, говорили ему глупости. И понимали, что он не может ничего ответить. Типичная демонстрация превосходства. Ксения Лебедева:

Сейчас с польской стороны говорят о том, что ты создавал очень много проблем в армии. И вообще говорят, что ты погиб. Что тебя сейчас не существует. Почему они так говорят?