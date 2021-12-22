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Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод

22 декабря 2021 21:36
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Новости Беларуси. Еще один печальный факт: отдельные люди в Польше пишут в соцсетях об Эмиле, что он дезертировал, нарушив военную присягу, предал польскую армию и родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но на самом деле он предал американских инструкторов, которые уже показали свою специфическую демократию в Ираке и Афганистане. Теперь Чечко просит помощи в защите его прав и получении статуса беженца у Беларуси.  

Алексей Бегун: поступило ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца в Беларуси – читайте здесь.  

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод -1

Дмитрий Беляков, директор центра «Системная правозащита»:  
В настоящий момент между нами, между центром и между гражданином Чечко, у нас есть соглашение определенное, в котором сказано, что центр «Системная правозащита» в лице директора Дмитрия Белякова с личного согласия Эмиля Чечко берет на себя обязанность по защите его прав и свобод на территории Республики Беларусь, а также представление его интересов в международных организаций. Кроме того, Эмилем в адрес нашей организации написано письмо, вот? официальное, он заявляет о том, что просит политического убежища в Республике Беларусь, просит нас ему помочь в этом. А также заявляет о том, что его жизни угрожает опасность.  

# Международная политика # общество # Вероника Кудринецкая # Эмиль Чечко # Александр Лукашенко # Вальдемар Скшыпчак # Алексей Бегун # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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