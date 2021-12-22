Вальдемар Скшыпчак: «Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага»

Новости Беларуси. Каждый день открываются все новые подробности в истории со сбежавшим военнослужащим Эмилем Чечко. Сотни убитых на границе беженцев, пьяные польские солдаты, исполняющие преступные приказы и полное безразличие правозащитников. ООН, ОБСЕ и другие международные организации будто не слышат жутких рассказов польского солдата. Несомненно, он тоже виновен, но содействие в разоблачении настоящих преступников, если не очистит его совесть, то поможет раскрыть международное преступление, на которое коллективный Запад откровенно закрывает глаза.

В то время, когда одни пытаются прорваться из Беларуси в демократическую Европу, 16 декабря на лентах информагентств появляется неожиданная новость про польского военного, который решил сбежать, кто бы мог подумать, в Беларусь. Его зовут Эмиль Чечко. И он просит политического убежища в нашей стране. В свою очередь, Польша заявляет: преступник, дезертир, пуля в голову и разжалование.

Вальдемар Скшыпчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши:

Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага. И так это надо трактовать. Для меня как для солдата здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны. Если все политики говорят, что идет гибридная война против Польши, то давайте будем последовательны. Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, и это бесспорно. Ему грозит только один приговор – смертная казнь. И это даже не обсуждается. Пуля в лоб и все.